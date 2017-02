Najúspešnejšími plavcami v roku 2016 boli Nagy a Podmaníková

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Za najúspešnejších slovenských bazénových plavcov roka 2016 v piatok v Bratislave slávnostne vyhlásili Richarda Nagya a Andreu Podmaníkovú. Kým 23-ročný vytrvalec Nagy (nar. 9. marca 1993) v ankete Slovenskej plaveckej federácie (SPF) obhájil svoje prvenstvo z vlaňajška, čoskoro 19-ročná Podmaníková (nar. 23. februára 1998) detronizovala Katarínu Listopadovú a dosiahla svoje premiérové prvenstvo v ankete medzi seniormi.



Nagy sa v Riu nestratil .



Pre Richarda Nagya bol uplynulý rok najúspešnejší v kariére. Najprv v máji na majstrovstvách Európy v Londýne v disciplíne 400 m polohové preteky senzačne získal striebornú medailu. Ukončil dlhé slovenské čakanie na kov z vrcholného podujatia, keď sa to naposledy podarilo znakárovi Ľubošovi Križkovi v decembri 2008 na kontinentálnom šampionáte v krátkom bazéne v chorvátskej Rijeke.



V júni sa Nagyovi podarilo kvalifikovať sa na olympijské hry v Riu de Janeiro aj ako diaľkovému plavcovi, keď uspel na pretekoch v Portugalsku. V Riu potom v bazéne obsadil skvelé 9. miesto na 400 m polohové preteky v národnom rekorde 4:13,87, čo bolo najlepšie umiestnenie slovenského plavca-muža pod piatimi olympijskými kruhmi.



Dovtedajším maximom bola 13. priečka Ľuboša Križka na 100 m znak v Pekingu 2008. Nagya delilo od postupu do finále iba 32 stotín sekundy. Na 1500 m voľný spôsob obsadil 34. miesto a na otvorenej vode 20. priečku na 10 km. Na jeseň sa po peripetiách usadil v anglickom Sheffielde.



Podmaníková by mala ísť do Dallasu



"Rok 2016? Dlhý a náročný, a najmä to bolo už dávno," konštatoval Richard Nagy. "Zatiaľ však ide o najúspešnejší rok v mojej plaveckej kariére, navyše plný zmien a noviniek. Získal som moju prvú veľkú medailu, bol som prvý raz v živote na olympijských hrách a po deviatich rokoch spolupráce s Gabrielom Baranom som zmenil trénera. K medaile - dúfam, že k nej v budúcnosti pridám ďalšie. Olympiáda bol tiež zážitok. Stále ma mrzí finále, ktoré mi tesne ušlo," podotkol Nagy, za ktorým v ankete SPF skončili Marek Botík a Tomáš Klobučník.



Prsiarska špecialistka Andrea Podmaníková sa blysla 11. priečkou na dvojstovke na MS v "dvadsaťpäťke" v novom slovenskom rekorde 2:22,38 min. "Prvá polovica roka nebola podľa mojich predstáv, ale všetko som si vynahradila v druhej na svetovom šampionáte v kanadskom Windsore. Som spokojná, že som sa opäť dokázala zlepšiť. Olympijské hry v Riu mi ako B-limitárke síce nevyšli, ale možno ma táto skutočnosť dokázala namotivovať do ďalšej tvrdej práce v zimnej sezóne. Čiže všetko zlé bolo na niečo dobré," poznamenala Andrea Podmaníková, ktorá by na jeseň tohto roka mala zamieriť do amerického Dallasu a tam študovať aj napredovať v plávaní. Za stále mladou Topoľčiankou skončili v ankete SPF Katarína Listopadová a Karolína Hájková.



V roku 2016 plavci prekonal 112 slovenských rekordov. Za najlepšie akvabely vyhlásili Janu Labáthovú s Nadou Daabousou, tiež účastníčky OH v Riu de Janeiro 2016.



BAZÉNOVÉ PLÁVANIE



1. Andrea Podmaníková, 2. Katarína Listopadová, 3. Karolína Hájková



1. Richard Nagy, 2. Marek Botík, 3. Tomáš Klobučník



Tomáš Púchly



Barbora Tomanová



Adam Halas



Erika Mrázová a Martin Hlavatý



1. SPK Bratislava, 2. PK Orca Bratislava, 3. STU Trnava



SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE



Jana Labáthová, Nada Daabousová



Diana Miškechová, Petra Ďurišová



Diana Miškechová



Kristína Kvasňovská