Najúspešnejší pokrový turnaj Banco Casino štaruje už zajtra

Kartová hra poker sa aj na Slovensku stáva stále viac a viac populárnejšou. Banco Casino Bratislava od roku 2016 usporadúva pravidelné herné turnaje . Ten posledný, v poradí siedmy, predčil predchádzajúce podujatia. Okrem najvyššieho počtu pokrových nadšencov, ktorí zabojovali o rozprávkovú výhru, sa šampiónom stal cudzinec! Pri týchto turnajoch si za pokrové stoly, kde sú si všetci rovní, zasadajú milovníci tejto hry rôznych vekových kategórii, pohlavia, či národností. Jedným z nich bol aj rakúsky hráč Michael Schmalnauer, ktorý si do susednej domoviny odniesol neuveriteľných 23 047 €.



Tento mesiac sa v honosných priestoroch uskutoční 8. vydanie tohto turnaja. Hrá sa o neuveriteľných 100 000€, ktoré si tí najlepší z najlepších medzi sebou rozdelia. štartuje už a vyvrcholí veľkým finále . Dňa sa turnaj odohrá i na východnom Slovensku a to v a vo . Štartovné pri tomto evente je rovných 165€ a kráľ turnaja si okrem pocitu víťaza odnesie aj minimálne . Celý priebeh 6 dňového turnaja plného napätia môžete sledovať i z pohodlia domova. Okrem online partnerov finálový večer odvysielajú či. Bližšie informácie o nastávajúcom turnaji nájdete na:.







V dňoch sa v uskutoční ďalší unikátny pokrový event v spolupráci s jedným z najväčších providerovonline pokru om s názvom UNIBET Deepstack Open. K dnešnému dňu sa do pokrových zápolení zapísalo veľké množstvo zahraničných hráčov. Pôjde o festival pokru s väčšími buy-inami, kde najväčším lákadlom bude prestížny Main Event so zápisným až 550€. Kvalitný poker, skvelá atmosféra, mnoho pokrových hráčov zo zahraničia a mnoho ďalšieho prinesie značka Unibet. Viac informácií na



Zaujímavú výhru si môžu odniesť aj návštevníci, ktorí sa do finále turnajov neprebojovali



Kasíno okrem pokrových hier ponúka i iné zábavné možnosti, ktorých je v luxusných priestoroch neúrekom. Pre návštevníkov prichystali víkendovú bonusovú žrebovaciu akciu s výhrou až 1000 € denne, počas troch dní - štvrtka, piatka a soboty. Žrebovanie o sympatickú sumičku sa uskutoční každý štvrtok, piatok i sobotu, a to počas celého mesiaca. Ako je to možné a ako sa do žrebovania o štvorcifernú sumu zapojiť sa môžete presvedčiť na vlastné oči priamo v priestoroch luxusného kasína, prípadne získať ďalšie informácie na



Jedno z najväčších bratislavských kasín sa stalo patrónom futbalového manšaftu! Nádejní futbalisti obliekajú dresy s názvom, ktoré im nosia povestné futbalové šťastíčko. Šikovní futbalisti súťažia v ligách a a v oboch ligách sa momentálne v rebríčku tešia prvému miestu.



