Najšťastnejší na svete sú Nóri, Slovákov výrazne predbehli aj Česi

OSLO 20. marca (WebNoviny.sk) - Najšťastnejšími na svete sú obyvatelia Nórska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na objednávku OSN urobila organizácia Sieť na hľadanie riešení na dosiahnutie udržateľného rozvoja (SDSN). Výsledky boli zverejnené v pondelok, keď si svet pripomína Medzinárodný deň šťastia.



Na druhom mieste skončilo Dánsko .



Na druhom mieste rebríčka skončilo vlani prvé Dánsko. Na treťom mieste skončil Island. Na ďalších miestach je Švajčiarsko, Fínsko, Holandsko, Kanada, Nový Zéland, Austrália a Švédsko. Spojené štáty sú na 14. mieste. Nemecko obsadilo 16. miesto. Británia skončila na 19. a Francúzsko na 31. mieste. Slovensko sa tento rok ocitlo na 40. mieste, Česko je v poradí 23.



Na konci rebríčka sa ocitli krajiny subsaharskej Afriky: Južný Sudán, Libéria, Guinea, Togo, Rwanda, Tanzánia, Burundi a Stredoafrická republika. Na posledných miestach v rebríčku sú aj vojnou zmietané Sýria a Jemen.





Prezident spoločnosti SDSN a poradca generálneho tajomníka OSN Jeffrey Sachs uviedol, že šťastné krajiny sú tie, kde je zdravá rovnováha medzi materiálnym blahobytom v tej podobe, ako sa obvykle charakterizuje, a sociálnym kapitálom, čo znamená vysoký stupeň dôvery v spoločnosť, nízky ukazovateľ nerovnosti a dôveru vo vládu.



Do úvahy sa berie šesť faktorov



Autori správy sa snažia v 155 krajinách sveta zistiť spokojnosť ich obyvateľstva so svojím životom. Do úvahy sa pritom berie šesť faktorov: podiel HDP na jednotlivca, očakávaná dĺžka života, sociálna podpora v zložitých životných situáciách, dôvera k vláde, sloboda rozhodovania ľudí ohľadom svojho života a štedrosť a dobročinnosť ľudí.



V správe sa píše, že krajiny, ktoré sú na posledných miestach rebríčka sa zvyčajne vyznačujú nízkymi hodnotami vo všetkých šiestich premenných. Sachs v tejto súvislosti uviedol, že najmä tieto štáty by mali nasledovať Spojené arabské emiráty a ďalšie krajiny, ktoré vytvorili vo svojich vládach "ministerstvá šťastia". "Chcem, aby vlády posúdili, diskutovali, analyzovali a pochopili, keď sa vydali zlým smerom".



Agentúra Reuters citovala Sachsovo vyjadrenie ohľadom USA, ktoré v porovnaní s vlaňajšom klesli z 13. a 14. miesto. Sachs to vysvetlil nerovnosťou, nedôverou a korupciou.



Vyslovil obavy, že ekonomická politika, ktorú sa vláda nového prezidenta USA Donalda Trumpa snaží presadiť, situáciu len zhorší. "Všetky tieto opatrenia povedú k zvyšovaniu nerovnosti: znižovanie daní pre vyššie príjmové skupiny, odmietanie financovať náklady na zdravotnú starostlivosť, zníženie dotácií pre program distribúcie bezplatných obedov pre najchudobnejších - (to všetko) kvôli rastu výdavkov na obranu". "Myslím, že všetko, čo bolo (v USA) navrhnuté, ide nesprávnym smerom," vyhlásil Sachs.