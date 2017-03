Najlepšou krajinou na svete; je Švajčiarsko, USA pre Trumpa klesli

WASHINGTON 11. marca (WebNoviny.sk) - Švajčiarsko vystriedalo Nemecko na čele výročného rebríčka "najlepších krajín na svete", ktorý zostavuje americký magazín US News and World Report. Magazín pri tom berie do úvahy také ukazovatele ako kvalita života, sila krajiny, otvorenosť pre podnikanie, kultúrne dedičstvo, občianske vymoženosti či možnosti zábavy.



Švajčiarsko je podľa zostavovateľov rebríčka krajinou, kde si možno "oddýchnuť od liberálneho západného politického poriadku prevráteného naruby populistickými náladami a siláckou politikou". Nemecko kleslo oproti vlaňajšku až na štvrté miesto za Kanadu a Britániu. Piate skončilo Japonsko a šieste Švédsko. .



USA sa prepadli rovnako ako Nemecko - o tri priečky na siedmu. Magazín tento pokles pripísal novembrovému zvoleniu Donalda Trumpa za prezidenta. Takmer 75 percent respondentov v celosvetovom prieskume zároveň uviedlo, že Spojené štáty v ich očiach klesli po vlaňajšej vyhrotenej volebnej kampani. Desiatku najlepších krajín sveta uzatvárajú Austrália, Francúzsko a Nórsko.



Slovensko v rebríčku 80 najlepších krajín nefiguruje. Poľsko skončilo na 31. mieste, Česká republika na 37. a Maďarsko na 46. Čína je 20. a Rusko 27. Na posledných štyroch priečkach sa umiestnili Nigéria, Alžírsko, Irán a Srbsko.



V prieskume magazín oslovil približne 21.000 ľudí z 36 krajín z rôznych častí sveta. Prieskum taktiež ukázal, že ľudia naprieč kontinentmi stále vnímajú USA ako najsilnešiu krajinu na svete pred Ruskom. Rozdiel medzi týmito dvoma krajinami sa však v najnovšom prieskume znížil na takmer zanedbateľnú hodnotu, upozornil americký magazín.