Najlepšia umývacia linka zadarmo



Bratislava, 13. marca 2017 ( WBN/PR ) – Najlepšie umývacie linky na slovenských čerpacích staniciach prinášajú ešte väčšiu starostlivosť



Po zime si pozornosť zaslúži nielen karoséria, ale i podvozok .



V novej akcii 4+1 je každé piate umytie bezplatné. Čisté auto síce možno nie je rýchlejšie, ale určite je krajšie a príjemnejšie sa v ňom vozí. OMV We care more, staráme sa viac. Okrem špičkových prémiových palív prináša OMV komplexnú starostlivosť o vozidlo. Aby bola zákazníkom ešte prístupnejšia, na umývacích linkách TOP WASH môžu mať každé piate umytie zdarma.



„Naša pozornosť sa nekončí pri palivovej nádrži. OMV je špecialista na celkovú údržbu vozidla. Našimi umývacími linkami ročne prejde 1,4 miliónov áut, takže dobre vieme, ako by mala špičková starostlivosť vyzerať,“ hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.



Vernosť OMV sa teraz oplatí ešte viac. Každý zákazník, ktorý bude v období od 1. marca 2017 až do konca roka využívať umývacie linky OMV TOP WASH, môže mať každé piate umytie bez platenia. Stačí, ak pre svoje vozidlo vyberie umývací program TOP, za čo získa nálepku do hracej karty. Ak sa obsluhe preukáže kartou so štyrmi nálepkami, je pri ďalšom umývaní hosťom OMV a nemusí zaň platiť.



Víťazom je však každý, kto umývaciu linku OMV TOP WASH navštívi. Podľa nezávislého prieskumu, najlepšie umyvárky na slovenských čerpacích staniciach prinášajú nielen bezchybné umytie, ale aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu. „Je to v súlade s našim záväzkom prinášať zákazníkom čo najlepšie služby,“ hovorí Ľubica Slabejová.



Umývacie linky sú vybavené kefami zo špeciálneho materiálu SoftTecs, podobného pene, ktoré sú šetrné k laku vozidla. Penové pruhy svojim hladkým povrchom nanášajú do pórov laku špeciálny vosk TopWax a dodajú karosérii ešte väčší lesk. Krása však nie je všetko – vosk po zatvrdnutí lak dlhodobo chráni a ošetruje aj všetky plastové diely.



Umývacia linka OMV TOP WASH poskytuje komplexnú starostlivosť. Autu očistí nielen karosériu, ale postará sa aj o jeho podvozok. To je mimoriadne dôležité po zimnom období, počas ktorého boli podvozky vystavené korozívnym účinkom soli.



I



Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.



Viac informácií nájdete na .



OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba



v roku 2016 dosiahla v priemere 315-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roku 2016 prevádzkovala približne 3800 čerpacích staníc v 10 krajinách (vrátane Turecka). OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku



a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.