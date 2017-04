Najkratší medzinárodný pravidelný let vo svete zrušili

STUTTGART 1. apríla (WebNoviny.sk) - Osemminútový let medzi Nemeckom a Švajčiarskom, ktorý bol považovaný za vôbec najkrajší medzinárodný pravidelný let vo svete, končí. Trasa spájajúca švajčiarske mesto Altenrhein s juhonemeckým Friedrichshafenom viedla ponad Bodamské jazero a bola spustená iba v novembri.



Výkonný riaditeľ letiska Friedrichshafen Claus-Dieter Wehr agentúre DPA povedal, že rakúska letecká spoločnosť People Viennaline so sídlom vo Viedni sa rozhodla trasu od 14. apríla zrušiť pre slabú obsadenosť..



Ochrancovia životného prostredia kritizovali uvedený let ako nezmyselné znečisťovanie ovzdušia.