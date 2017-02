Nahnevané sestry píšu premiérovi Ficovi, nedodržal sľuby



BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny,sk) - Politici nedodržiavajú sľuby, vyhlásilo odborové združenie sestier v liste premiérovi Robertovi Ficovi. Uplynul necelý rok od výpovedí sestier a pôrodných asistentiek vo viacerých nemocniciach Slovenska, v ktorom sa naplnil odkaz "Nedržíme sľuby", píše predsedníčka Odborového združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA) Monika Kavecká. "Sestrám a pôrodným asistentkám bolo sľúbené, že im nebudú klesať platy a zatiaľ reálne mzdy časti tohto stavu klesajú," upozornila Kavecká.



Ďalším nesplneným sľubom premiéra bolo, že sa budú môcť kedykoľvek vrátiť do nemocníc, z ktorých odišli. "Sestry a pôrodné asistentky, ktoré sa chceli vrátiť do nemocníc, boli platovo a zaradením perzekvované," tvrdí Kavecká..



Rozpor medzi sľubmi a skutkami je priepastný



U žiadnej profesijnej skupiny na Slovensku nebol rozpor medzi sľubmi a skutkami taký priepastný, píše ďalej. Zodpovední predstavitelia štátu akoby si neuvedomovali, že na pleciach sestier je značná časť starostlivosti o pacientov a ich úbytok má priamy a veľmi citeľný negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. "Mrzí nás, že minister Drucker až po bezmála roku vo funkcii pochopil závažnosť situácie a až teraz ohlasuje zámer situáciu s nedostatkom sestier, a teda ohrozením pacientov, riešiť. Po roku, kedy aj minister uznáva, že Slovensku dnes chýba 6-tisíc sestier a tie sa nedajú len tak ľahko nájsť," uvádza odborové združenie sestier.



Ministerstvo zdravotníctva však počet chýbajúcich sestier stanovilo podľa analýzy Inštitútu pre zdravotnú politiku na 1 925.



Počet sestier na tisíc obyvateľov je na Slovensku v súčasnosti na úrovni 5,75, v roku 2000 to bolo 7,43 na tisíc obyvateľov. V krajinách OECD je v súčasnosti priemerný počet sestier na tisíc obyvateľov na úrovni 8,7. "Buď v celom vyspelom svete vládne v zdravotníctve prezamestnanosť, alebo je počet sestier na Slovensku skutočne rizikovo nízky a ohrozuje zdravie a životy pacientov," konštatuje Kavecká.



Platy nedosahujú ani úroveň priemernej mzdy



Slovenská republika patrí medzi tri krajiny OECD, kde platové ohodnotenie sestier nedosahuje ani úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve.



"Poslaním každej sestry a pôrodnej asistentky je poskytnúť pacientovi tú najlepšiu starostlivosť. Je však úlohou štátu, v súčinnosti s manažmentmi nemocníc a zdravotníckych zariadení, vytvoriť pre naplnenie tohto cieľa adekvátne podmienky," pripomínajú sestry Ficovi. "Malo by byť naším spoločným cieľom tento stav napraviť, pretože ako ukazujú overené štatistické údaje, dostatok sestier a ich adekvátne podmienky práce vedú k lepšej zdravotnej starostlivosti a vyššiemu počtu zachránených ľudských životov. OZSaPA je naďalej a kedykoľvek pripravené byť v tomto procese konštruktívnym partnerom," uzatvára Kavecká svoj list.