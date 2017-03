Nadal si v Acapulcu zahrá semifinále, Djokoviča ubil esami zlý chlapec svetového tenisu

Fanúšikovia tenisu v mexickom Acapulcu sa nedočkajú vysnívaného finále dvoch bývalých svetových jednotiek Novak Djokovič - Rafael Nadal. Zatiaľ....

ACAPULCO 3. marca (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia tenisu v mexickom Acapulcu sa nedočkajú vysnívaného finále dvoch bývalých svetových jednotiek Novak Djokovič - Rafael Nadal.



Zatiaľ čo turnajová dvojka Nadal relatívne s prehľadom postúpil do semifinále cez Japonca Jošihita Nišioku (7:6 /2/, 6:3), jednotka Djokovič neprešiel cez štvrťfinále. Stopku mu vystavil nevyspytateľný Austrálčan Nick Kyrgios víťazstvom 7:6 (9), 7:5. Zlý chlapec svetového tenisu Kyrgios "ubil" Djokoviča 25 esami a pridal 81% víťazných loptičiek po prvom podaní. .



Djokovič nezvládol koncovky setov



Srbský zverenec Mariána Vajdu Djokovič vo vyrovnanom stretnutí nezvládol koncovky oboch setov. V tajbrejku prvého nepremenil dva setbaly a kapituloval pri štvrtom súperovom. V druhom dejstve za stavu 5:6 Djokovič úplne odovzdal svoj servis, prehral ho "čistou" hrou a s ním aj celý zápas.









Držiteľ 12 grandslamových titulov sa predstavil na podujatí Abierto Mexicano Telcel vo svetoznámom mexickom letovisku vôbec po prvý raz, aj to vďaka voľnej karte. V 1. kole vyradil Slováka Martina Kližana, v druhom Argentínčana Juana Martína Del Potra.



Predtým naposledy bol v turnajovej akcii 19. januára na Australian Open v Melbourne, v 2. kole senzačne nestačil na Uzbeka Denisa Istomina. Neskôr počas prvého februárového týždňa Djokovič prispel jedným singlovým bodom k triumfu Srbov 4:1 nad Rusmi v Niši v osemfinálovom 1. kole Davisovho pohára 2017 reprezentačných družstiev mužov.



Nadal v Acapulcu ešte neprehral



Nadal zostáva v Acapulcu naďalej nezdolaný. Po triumfe nad Nišiokom si vylepšil zápasovú bilanciu na tomto turnaji na 13:0, pričom vyhral všetkých 26 setov.



Nadal dobyl tituly v Acapulcu v rokoch 2005 a 2013, vtedy sa hralo ešte na antuke. V aktuálnej "hardovej" verzii ho v semifinále vyzve turnajová trojka, Chorvát Marin Čilič.



Tridsiatnik so 14 víťaznými zárezmi z turnajov Majors na rakete Nadal čaká na víťazný turnaj na tvrdom povrchu od januára 2014, keď triumfoval na podujatí Qatar ExxonMobil Open v Dauhe. V ostatných dvoch rokoch Nadal ovládol dovedna "len" 5 turnajov, z toho ani jeden s prívlastkom grandslamový.



Dvojhra - štvrťfinále:



Nick Kyrgios (Aus.-6) - Novak Djokovič (Srb-1) 7:6 (9), 7:5



Rafael Nadal (Šp.-2) - Jošihito Nišioka (Jap.) 7:6 (2), 6:3



Marin Čilič (Chor.-3) - Steve Johnson (USA) - bez boja postup Čiliča, Johnson nenastúpil pre zranenie členka



Sam Querrey (USA) - Dominic Thiem (Rak.-4) 6:1, 7:5



Dvojice v semifinále



(zhora podľa pavúka):



Nick Kyrgios (Aus.-6) - Sam Querrey (USA)



Marin Čilič (Chor.-3) - Rafael Nadal (Šp.-2)