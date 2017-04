Nadácia VÚB vyhlasuje 12. ročník súťaže mladých výtvarníkov Maľba



Súťaž Maľba počas uplynulých 11 rokov svojej existencie na Slovensku doslova oživila maliarsku scénu a stala sa pre mladých výtvarníkov významnou udalosťou. Dáva im priestor na prezentáciu tvorby a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie, čo u nás za ostatné obdobie vzniklo. V minulom roku stúpla jej prestíž aj presahom za hranice našej krajiny. Putovná jubilejná výstava 10 rokov Maľby prezentovala diela doterajších víťazov aj v známej Gallerie d´Italia v Miláne.



„Súťaž Maľba je pozitívnym impulzom pre maliarsku scénu na Slovensku. Mladé talenty sa v nej môžu zviditeľniť a získať finančnú podporu, ktorá je im veľkou pomocou. Súťaž zároveň celkovo posilňuje povedomie o súčasnom umení a diskusiu o kvalitnej maľbe,“ hodnotí prínos súťaže minuloročná porotkyňa, kurátorka a galeristka Gabriela Kisová..



Do aktuálneho ročníka sa môžu zapojiť profesionálni umelci do 35 rokov. Prihlásiť sa môžu elektronicky cez online formulár na. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2017. Medzinárodná odborná porota vyberie z prihlásených malieb 20 diel do finále, z ktorého vzídu traja víťazi. Tí si okrem ocenenia spoločne odnesú odmenu v celkovej hodnote 20 000 eur. „Diela finalistov si môže verejnosť pozrieť na výstave v Galérii Nedbalka v októbri 2017. Už teraz sa tešíme na zaujímavé kúsky, ktorými sa mladí tvorcovia predstavia,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky/ predseda správnej rady Nadácie VÚB.



Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na stránke .