Nadácia VÚB pomôže Novej Cvernovke



Bratislava, 2. marec 2017 – Nadácia VÚB podporuje súčasné mladé umenie už niekoľko rokov. Jej cieľom je dať priestor mladým umelcom etablovať sa na umeleckej scéne, pomôcť im rozbehnúť kariéru a zároveň priblížiť umenie širokej verejnosti. Tento cieľ chce napĺňať aj vďaka partnerstvu s Nadáciou Cvernovka, keďže sa od mája stala jej generálnym partnerom. Cvernovka je etablovanou značkou charakterizujúcou umenie a kreativitu. V priebehu 7 rokov fungovania sa stala výrazným kultúrnym a spoločenským bodom na mape Bratislavy. Vízia cvernovkárov rozvíjať kreatívny priemysel zvyšujúci kvalitu ľudí bola však v minulom roku ohrozená. Kvôli developerovi, ktorý mal so známym sídlom Cvernovky iné plány ako vybudovanie kreatívneho centra, si museli cvernovkári nájsť nový domov. Pomoc pri hľadaní našli u Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý im dal do dlhodobého prenájmu priestory v Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste. Kreatívne a kultúrne centrum Nadácie Cvernovka získalo nielen novú adresu, ale i partnera, ktorým sa stala Nadácia VÚB. „V oblasti podpory mladého súčasného umenia sa angažujeme už niekoľko rokov. Tento projekt sa nám hneď zapáčil a presvedčilo nás i nadšenie a entuziazmus jeho aktérov. Veríme, že Cvernovka bude novým a obľúbeným centrom kultúrneho diania v Bratislave,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.



Nadácia VÚB sa chce podieľať na zveľaďovaní kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty, ktorú Cvernovka prináša. Ako generálny partner Nadácie Cvernovka chce podporiť umelecké kreatívne huby a start-upové centrá, ktoré “Nová Cvernovka“ prinesie. Podpora komunity umelcov, dizajnérov, grafikov, architektov, vývojárov, filmárov a ich priaznivcov, pre ktorých je Cvernovka druhým domovom, umožní Nadácii VÚB nielen viac priblížiť umenie a kreativitu širokej verejnosti, ale aj pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si hodnotu tvorby umelcov, filmárov či architektov, ktorá je odrazom súčasného stavu kultúry. .



“Novú Cvernovku“ však čaká ešte náročné obdobie rekonštrukcie dlhoročne zanedbaných priestorov na inšpiratívne ateliéry. Súčasťou nového kreatívneho centra bude aj areál prístupný verejnosti, v ktorom bude park, športoviská so skateparkom a pumptrackom, galéria, priestor pre živú kultúru a obchody s lokálnym dizajnom.



