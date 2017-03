Nadácia VÚB obnoví súsošie Majstra Pavla v Spišskej Novej Vsi

Nadácia VÚB obnoví súsošie Majstra Pavla v Spišskej Novej VsiB R A T I S L A V A 1. marca 2017 (WBN/PR) – Súťaž o záchranu diel Majstra Pavla z Levoče zaujala nielen obyvateľov Spiša, ale aj celé komunity v iných regiónoch. Do hlasovania sa zapojilo vyše 34 tisíc ľudí. S tesným rozdielom zvíťazilo Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi, ktoré od Nadácie VÚB dostane grant na reštaurovanie. .O podporu Nadácie VÚB sa tento rok uchádzalo deväť menej známych diel Majstra Pavla, ktoré sú uložené na rôznych miestach spišského regiónu. Súboj o to, kto získa prostriedky na reštaurovanie, bol dramatický do poslednej chvíle. Snaha zachrániť pamiatky slávneho slovenského stredovekého sochára spojila ľudí z celých regiónov, nielen z obcí, kde sú umiestnené. Do poslednej chvíle o prvenstvo bojovali diela zo Spišskej Novej Vsi a Lipian. Nakoniec sa vďaka 15 476 hlasom dočká obnovy za pomoci Nadácie VÚB Súsošie Kalvárie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Reštaurovanie začne v priebehu niekoľkých mesiacov.Ozdoba víťazného oblúkaMajster Pavol tvoril pre mnohé mestá, ktoré si v jeho dielni objednávali diela do interiérov najmä farských kostolov. K takým patrí aj Súsošie Kalvárie pri severnej stene bočnej lode v kostole v Spišskej Novej Vsi. V stredoveku bolo umiestnené na víťaznom oblúku, ktorý oddeľoval priestor chrámovej lode od presbytéria. Majster Pavol vytvoril po roku 1520 pre Spišskú Novú Ves rozmernú Kalváriu, ale v roku 1886, kedy bol interiér kostola renovovaný, bolo toto súsošie premiestnené a rozdelené. Dnešný stav týchto diel volá po odbornom reštaurátorskom zákroku.Nadácia VÚB zachraňuje pamiatky na Slovensku už 9 rokovNa Slovensku máme množstvo vzácnych pamiatok, na ktorých zanechal znamenie zub času. Nadácia VÚB dlhodobo pomáha pri obnove kultúrneho dedičstva v programe Poklady môjho srdca. O pamiatke, ktorá dostane grant na reštaurovanie, rozhoduje verejnosť v hlasovacej súťaži. „V tomto roku si pripomíname 500. výročie inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče. Rozhodli sme sa preto podporiť spomienku na tohto významného umelca a dať šancu na zreštaurovanie jednému z jeho menej známych diel,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. V predchádzajúcich ročníkoch podporila Nadácia VÚB obnovu vitrážových okien, zvonice, vežových hodín, mestskej brány, historických portálov v rôznych slovenských mestách. Naposledy si grant vybojovala freska v Kostole sv. Martina biskupa v Čeríne a freska nad Svätými schodmi v prešovskej Kalvárii.Kompletné výsledky hlasovania nájdete na www.nadaciavub.sk/poklady