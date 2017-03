Náborové plány firiem na Slovensku na druhý kvartál sú veľmi optimistické

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na druhý štvrťrok tohto roka sú optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 750 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v apríli až júni tohto roka očakáva 12 % opýtaných zamestnávateľov a 2 % oslovených firiem ich pokles. "Je to veľmi silný optimizmus,“ uviedla na stredajšej tlačovej besede generálna riaditeľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová. Ide o najsilnejší druhý kvartál od roku 2011, kedy spoločnosť Manpower začala tento prieskum na Slovensku realizovať.



V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce na Slovensku zlepšil o jeden percentuálny bod, medziročne stúpol o dva percentuálne body. Žiadne zmeny v počte pracovných síl v druhom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 78 % zamestnávateľov, 8 % zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť. .



Najoptimistickejšie výhľady hlási spracovateľský priemysel



Zamestnávatelia vo všetkých desiatich odvetviach očakávajú v druhom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najoptimistickejšie výhľady hlási spracovateľský priemysel, kde percento firiem s plánovaným rastom počtu zamestnancov o 18 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať. Najmenej pozitívne sú vyhliadky v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným náborom zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú znižovať stav zamestnancov, dva percentuálne body v prospech firiem s očakávaným prijímaním zamestnancov.



Najoptimistickejšie náborové plány na druhý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 25 % veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizujú 2 % veľkých spoločností. Optimistickí sú však aj zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 10 do 49, keďže 10 % z nich chce počet zamestnancov zvýšiť a 1 % firiem plánuje počet zamestnancov znižovať. Pozitívny index trhu práce vykázali aj firmy s 50 až 249 zamestnancami. V tejto kategórii chce 11 % firiem stav pracovnej sily zvýšiť a 3 % spoločností plánujú počet zamestnancov znížiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami vykázali 7 % firiem s plánovaným náborom zamestnancov a 3 % spoločností, ktoré avizujú prepúšťanie zamestnancov.



Zamestnávatelia sú optimistickí vo všetkých regiónoch



Zamestnávatelia sú pri výhľade na druhý kvartál tohto roka optimistickí vo všetkých regiónoch na Slovensku. Vedie Bratislava, kde je o 12 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prijímať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prepúšťanie. Na východnom, strednom a západnom Slovensku je percento subjektov s očakávaným prijímaním zamestnancov zhodne o 9 percentuálnych bodov vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich prepúšťať zamestnancov.



Prieskum "Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Na druhý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: "Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2017 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?".



