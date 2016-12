Na zakázanie hazardu bude stačiť menej podpisov obyvateľov

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú poslanci parlamentu schválili 29. novembra. Podľa tejto novely bude na zakázanie hazardu v Bratislave a v Košiciach postačovať petícia, pod ktorú sa podpíše 15 percent dospelých obyvateľov mesta.



V iných mestách a obciach bude treba pod zákaz hazardu 30 percent podpisov plnoletých občanov. Poslankyňa NR SR Edit Pfundtner (Most-Híd) predkladala pozmeňujúci návrh, ktorým sa kvórum znižuje na spomínaných 15 percent.



Pfundtner prešiel aj návrh, ktorý predložila so straníckou kolegyňou Irén Sárközy. Ministerstvo financií totiž navrhovalo, aby petícia občanov, ktorá upozorňuje na opakované a preukázateľné porušenie verejného poriadku, bola prešetrená políciou. Z novely toto nakoniec vypustili.



Ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý poslanci schválili, stanovuje, že miestna samospráva sa bude môcť rozhodnúť, v ktorých budovách umožní prevádzkovať hazardné hry. Pôjde napríklad o hotely. V bytových domoch bude možné prevádzkovať hazardné hry len vtedy, ak s tým bude súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov.



Novela zákona sprísňuje podmienky pri prevádzke hazardných hier a ochranu ľudí v tejto oblasti. Dôležitou zmenou podľa ministerstva financií je najmä fakt, že poberatelia rôznych sociálnych dávok by sa už do herní dostať nemali. Cieľom novely je tiež znížiť počet miest, na ktorých sa hazardné hry prevádzkujú. Od roku 2019 by tak mali automaty a "gambling" zmiznúť napríklad z krčiem. Novela presúva hazardné hry do herní a zvyšuje minimálny počet hracích zariadení pripadajúcich na jednu herňu zo súčasných päť na 12 kusov. Zákon tiež stanovuje prísnejšie pravidlá aj pre prevádzkovateľov online hazardných hier, konkrétne si berie na mušku čierny trh nelegálneho hazardu. Ide o subjekty bez licencie, ktoré nemajú na svoju činnosť povolenie a zároveň ani neplatia na Slovensku dane.