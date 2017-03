Na výstave Umenie a šialenstvo vystavili obraz, ktorý maľoval Hitler, označili ho za svinstvo

Vytvor diskusiu......

Tip:

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Anglická skupina Jamiroquai sa v novembri predstaví v Rakúsku. Formácia na čele so spevákom...BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Kanadská speváčka Céline Dion zverejnila pieseň How Does a Moment Last Forever. Štyridsaťosemročná...BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Udeľovanie Radio_Head Awards za rok 2016 ovládla Katarína Máliková. Speváčka premenila na...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk