Na výmenu ističov by odberatelia nemali rezignovať, upozorňujú energetici

Odberatelia elektriny by nemali zabudnúť na výmenu ističov. Upozorňuje na to spoločnosť Stredoslovenská energetika - distribúcia (SSE-D). Práve....

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Odberatelia elektriny by nemali zabudnúť na výmenu ističov. Upozorňuje na to spoločnosť Stredoslovenská energetika - distribúcia (SSE-D). Práve pre nezníženie maximálneho reverzného výkonu vyjadreného veľkosťou vstupného ističa viacerým odberateľom začiatkom roka enormne vzrástli koncové ceny elektriny.



„Aj napriek tohtoročnej zmene štruktúry distribučných cien v porovnaní s pôvodnými zámermi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti cien, nemožno vylúčiť do budúcna, že práve hodnota maximálneho rezervovaného výkonu na napäťovej hladine NN bude mať väčšiu váhu. Preto zákazníkom doporučujeme venovať väčšiu pozornosť optimálnemu nastaveniu tohto parametru,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk generálny riaditeľ SSE-D Marek Štrpka..



Ako dodal, do budúcna sa nedá sa vylúčiť, že v cenovej politike distribútora bude väčšiu váhu zohrávať práve maximálny rezervovaný výkon. „Nastavením tohto parametra si potom bude vedieť odberateľ zoptimalizovať aj časť svojich účtov za dodávky elektrickej energie,“ konštatoval Štrpka, podľa ktorého, ak by viacero odberateľov z radov municipalít, či podnikateľov pristúpilo k optimalizácii svojich ističov, distribútor by dokázal optimalizovať svoju sieť a v niektorých lokalitách by dokázal pripojiť do budúcna viac odberateľov bez zbytočných investícií.