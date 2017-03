Na východe Slovenska si pripomínajú 330. výročie Prešovských jatiek

PREŠOV 5. marca (WebNoviny.sk) – Pamiatku mučených a popravených pri Prešovských jatkách si v deň 330. výročia udalosti – v prvú pôstnu nedeľu 5. marca, bohoslužbou pripomína cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Krvavému súdu je venovaná aj večerná prednáška. V tomto roku, ktorý je zároveň rokom 500. výročia reformácie, si evanjelici v Prešove pripomenú ešte ďalšie tri významné jubileá.



Ako agentúru SITA informoval Cirkevný zbor ECAV, hlavné služby Božie pripomínajúce pamiatku obetí Carrafovho súdu s odkazom na dnešok sa v Chráme Svätej Trojice v Prešove začali o 9. hodine. Zapálením sviece a položením kvetín pri medenej rakve v krypte kostola si veriaci následne pripomínajú štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve. Ostatky štyroch obetí Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej, odkiaľ boli prevezené do chrámu a uložené do medenej rakvy..



Veriaci sa krátko zastavia pomodliť aj pri pamätníku, kde odznejú známe mená mučených a popravených. Od 17. hodiny sa v Evanjelickom kolégiu uskutoční aj prednáška na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácie v Prešove“. Prednášajúcim je riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš.



Popravení sa mali účastniť sprisahania



Prešovskými jatkami nazvali mimoriadny súd pod vedením cisárskeho generála Antónia Caraffu, ktorý v roku 1687 odsúdil na smrť 24 mešťanov a zemanov z Prešova a okolia. Všetkých obvinili z vykonštruovanej účasti na príprave sprisahania, mučili ich a nakoniec krutým spôsobom popravili. S popravami začali 5.marca 1687, teda presne pred 330 rokmi.



Udalosti v meste pripomína pamätník umiestnený na rohu Evanjelického kolégia. Súsošie venované obetiam Prešovských jatiek - krvavého súdu, je na Hlavnej ulici už od roku 1908. Pomník obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je Béla Markupp, bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického kolégia.



Ľudia si plastiku často zamieňajú



Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Väčšina ľudí si pritom túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou.



V tomto roku si evanjelici v Prešove ešte 11. júna pripomenú 370 rokov od posvätenia miestneho Chrámu sv. Trojice, 15. októbra oslávia 350 rokov od začatia činnosti Evanjelického kolégia a pamätné Lutherove výpovede z 31. októbra 1517 vo Witttenbergu proti predávaniu odpustkov si ako Pamiatku reformácie pripomenú v rovnaký deň po 500 rokoch.



