Na úvod MS18 potvrdili zámorské tímy rolu favoritov, Rusi zdolali Švédov

V Poprade a Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok začali majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Mladí Slováci večer prehrali....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 13. apríla (WebNoviny.sk) - V Poprade a Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok začali majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Mladí Slováci večer prehrali v Poprade s Fínmi tesne 4:5.



V druhom večernom dueli si v rámci základnej B-skupiny poradili Rusi so Švédmi 3:1. Hrdinom stretnutia v Spišskej Novej Vsi sa stal ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorý úradujúcim vicemajstrom sveta v tejto vekovej kategórii strelil dva góly - ten druhý dve sekundy pred koncom zápasu do prázdnej švédskej bránky..





Favorizované zámorské tímy uspeli v popoludňajších úvodných štvrtkových vystúpeniach na MS "18". V základnej B-skupine si mladí Američania ako obhajcovia bronzu poradili na štadióne v Spišskej Novej Vsi s Bielorusmi jednoznačne 7:0.



Zaujímavé je, že Bielorusko nemalo v stretnutí ani jedného vylúčeného hráča. V "slovenskej" A-skupine zvíťazila kanadská osemnástka nad lotyšskou 4:1. Po vyrovnanej prvej tretine rozhodli Kanaďania na ľade v Poprade o svojom triumfe dvoma presnými zásahmi v druhej dvadsaťminútovke.



MS hráčov do 18 rokov



A-skupina (Poprad):







19. Paškausks - 12. Mattheos (z tr. strieľania), 24. Comtois, 29. Ratcliffe, 51. Entwistle



8:6 na 2 min, 6. Comtois 10 min za nešportové správanie, 54. K. Olson (obaja Kanada) za nešportové správanie, 0:1, 0:0, A. Dipietro (Švaj.), M. Holm (Švéd.) - Caillot (Fr.), Park (Kór. rep.), 1435 divákov



30. Hrehorčák, 32. Hrehorčák (Žiak), 36. Kupec (Žiak), 37. Stacho (Fehérváry) - 10. Vesalainen (Ikonen), 24. Talvitie (Teräväinen), 29. Vesalainen (Ylönen, Ikonen), 39. Ylönen (Talvitie, Virtanen), 53. Talvitie (Heiskanen, Utunen)



2:3 na 2 min, 1:1, 0:0, Garon (Kan.), Sewell (V. Brit.) - Hancock (USA), Ondráček (ČR)







B-skupina (Spišská Nová Ves):







28. a 37. Wahlstrom, 22. Pastujov, 23. Reedy, 33. Dhooghe, 43. Mismash, 45. Farrance



0:4 na 2 min, 0:0, 0:1, Hallin (Nór.), O. Hejduk (ČR) - Kupčus (Lot.), Kacej (SR), 567 divákov



52. a 60. Svečnikov, 43. K. Maximov - 10. Brännström



6:4 na 2 min, 0:1, 0:0, Hallin (Nór.), O. Hejduk (ČR) - Kupčus (Lot.), Kacej (SR), 567 divákov