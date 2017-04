Na trh prichádza exkluzívny zberateľský kúsok



Jasným víťazom ankety 7 divov Slovenska sa stali sú Vysoké Tatry, ktoré získali 65 % hlasov z celkového hodnotenia. Na druhom mieste so 48 % sa umiestnil Slovenský raj. Prvú trojku uzatvára Bojnický zámok so 43 %. Nasleduje oltár Majstra Pavla v Levoči (42 %), rázovitá obec Čičmany (37 %), Spišský hrad (36 %) a mesto Banská Štiavnica (33 %).



.



Všetkých sedem nových divov je dekorovaných 22 karátovou platinou s označením Bright Platinum Paste GPP 1260 na každej jednej fľaši limitovanej edície. Unikátnosť platinovej edície je zvýraznená faktom, že bolo vyrobených iba 77 kusov. Každá fľaša je preto už teraz zberateľským unikátom. Výnimočnosť vodky podčiarkujú aj jej prví majitelia. Stali sa nimi prví traja najlepší barmani, ktorí sa zúčastnili kvalitne obsadenej medzinárodnej barmanskej súťaže MASTERS OF MASTER. Súťaž sa konala v januári v Bratislave a jej účastníkmi boli barmani pôsobiaci v špičkových baroch na starom kontinente od Budapešti, cez Bratislavu, Prahu až po Londýn.



Zvyšných 74 ks limitovanej edície je určených na predaj. Kúpiť si ich bude možné exkluzívne na web stránke 77dovodov.sk. Cena bola určená na 77 €. Práve kvôli limitovanému počtu fliaš, platinovému dekorovaniu a certifikátu originality, ktorý je súčasťou každého balenia, sa dá predpokladať, že cena tohto exkluzívneho balenia bude strmo stúpať.





Goral Vodka MASTER za 6 rokov svojej existencie ako jediná slovenská vodka získala zlaté medaily a mnoho ďalších individuálnych ohodnotení nielen v Londýne, Hongkongu, Moskve, hviezdnom kalifornskom Beverly Hills, ale po celom svete. Jedinečnú svetovú vodku je možné kúpiť v prestížnom moskovskom nákupnom centre GUM priamo na Červenom námestí, v michelinskej reštaurácii Hampton Manor v Anglicku, v prestížnych baroch v Londýne či Budapešti, ale aj na trhu USA. V súčasnosti je Goral Vodka MASTER distribuovaná do 20 krajín sveta a v roku 2017 by k nim malo pribudnúť ďalších 8. Tajomstvo jej chute sa skrýva v 7-násobnej destilácii a 7-násobnej filtrácii. Len pre porovnanie, najznámejšie a najdrahšie vodky sveta s kúskami zlata, či inými lákadlami sú filtrované maximálne 3 až 6 krát. Dôslednosť pri výrobe je dotiahnutá do detailov. Aby sa chuť vodky nezmenila, fľaše, do ktorých sa plní, nie sú obmývané vodou, ale priamo vodkou.