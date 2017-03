Na trati Bratislava-Komárno začal jazdiť alternatívny vlak, odvezie viac cestujúcich

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Na trati Bratislava-Komárno začala jazdiť alternatívna vlaková súprava. Tá bude mať v najvyťaženejšom vlaku väčšiu kapacitu o 112 miest na sedenie. „Som rád, že sa nám podarilo vyriešiť problémy, ktoré dopravca na tejto trati mal tak, aby ľudia mali dosť miesta vo vlaku a mohli bezpečne a ekologicky každé ráno cestovať do školy alebo práce,“ povedal počas cesty vlakom minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.



Tento typ súpravy je nasadený na linke Bratislava - Komárno v najfrekventovajších časoch. Okrem nej sa používajú vo vybraných vlakoch aj vozne klasickej stavby, ktoré budú na tejto trati premávať do momentu, kedy sa spoločnosti RegioJet vrátia opravené vozne po zrážke s kamiónmi. Vzhľadom na vysoké zastúpenie cestujúcich národnostných menšín zavedie dopravca vo svojich vlakoch na tejto trase aj hlásenie jednotlivých staníc v maďarskom jazyku..



Trať medzi Bratislavou a Komárnom je prvý liberalizovaný úsek na Slovensku, kde štát dotuje súkromného dopravcu RegioJet, ktorý prevádzkuje vlaky vo verejnom záujme. Po sérii nehôd vlakov s nákladnými autami vznikol na trati problém s kapacitou jednotlivých súprav. Ministerstvo dopravy v spolupráci so súkromným dopravcom vyriešili tento problém dočasným nasadením alternatívnych súprav.



