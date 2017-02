Na televízne obrazovky prichádza druhá séria Tajných životov

V nedeľu večer odštartuje na Jednotke druhá séria Tajných životov (2015) režiséra Jána Sebechlebského. Popri Zuzane Mauréry, Szidi Tobias,....

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - V nedeľu večer odštartuje na Jednotke druhá séria Tajných životov (2015) režiséra Jána Sebechlebského. Popri Zuzane Mauréry, Szidi Tobias, Gabriele Marcinkovej-Mihalčínovej, Anne Šiškovej, Vladimírovi Kobielskom, Františkovi Kovárovi a ďalších sa v nových častiach objavia aj Zuzana Kanócz, Judit Bárdos, Dana Pribullová, Ady Hajdu či Marcel Ochránek.



Ústredným motívom druhej sezóny obľúbeného seriálu budú aj naďalej osudy zamestnancov azylového domu Druhá šanca a jeho starých i nových klientok, ktoré sa snažia začať nový život bez násilia a utrpenia. Každá postava si pritom nesie svoje tajomstvá a pocity viny či neviny. .



Tvorcovia sa držia predovšetkým myšlienky, že moc násilia spočíva práve v jeho utajenosti za múrmi domovov či za etiketou spoločenských konvencií a v zahaľovaní viny. Ich zámerom je prostredníctvom silných emocionálnych príbehov tieto viny odhaľovať a tabuizované témy vystaviť verejnej diskusii.



Druhá séria nebola v pláne



Podľa autorky námetu Biby Bohinskej sa ľudia, ktorí trpia problémami, zvyčajne hanbia túto skutočnosť pred ostatnými priznať. "Snažili sme o to, aby žena, ktorá trpí, mohla povedať Dostala som sa do bludného kruhu a potrebujem pomoc. Veľa žien sa totiž z rôznych príčin hanbí otvorene rozprávať o svojich problémoch. Chceli sme, aby téma týrania žien prestala byť v spoločnosti tabu a aspoň trochu sa nám to vďaka seriálu podarilo," povedala.







Tvorcovia vraj pôvodne nemali v pláne nakrútiť druhú sériu Tajných životov. "So šéfdramaturgičkou Janou Kákošovou sme sa dohodli, že nepôjdeme do ďalšieho pokračovania Tajných životov, chceli sme nájsť novú tému a pripraviť nový projekt, a predsa vznikla druhá séria. Zrejme naozaj platí to staré známe a okrídlené Nikdy nehovor nikdy a odrazu bolo všetko inak. Veci sa naozaj niekedy dejú mimo našej vôle a okolnosti nás nútia reagovať na nečakané podnety. A ja som rád, ba dokonca môžem povedať, že pociťujem čosi ako veľkú radosť, že vznikla druhá séria Tajných životov. Nielen preto, že sme túto možnosť z hľadiska potenciálu ponúkaných námetov vyhodnotili ako najlepšiu, ale predovšetkým preto, že sme nepodliezli kvalitatívnu úroveň prvej série. Dá sa povedať, že sme ju dostali trochu do iného svetla, trochu sme ju zdynamizovali, väčšmi zdramatizovali a okrem osudov klientok azylového domu sme divákom prichystali témy, ktoré zatiaľ v našich zemepisných šírkach fungujú ako neprebádané a ešte vždy tabuizované. Verím, že zaujmú a poslúžia ako podnet na úvahu," poznamenal dramaturg RTVS Roman Brat.



131 hercov a 686 epizódnych postáv a komparzistov



Na scenári spolupracovali Naďa Clontz a Soňa Čermáková Uličná. O hudbu sa i tentoraz postaral skladateľ Jan Maxián, pričom i druhú sériu bude sprevádzať pieseň od speváčky Simy Martausovej Dobrý deň, to som ja (2013). Samotná realizácia druhej série Tajných životov trvala štyri mesiace, prvá klapka padla koncom mája minulého roka, posledná v septembri. Celkový počet filmovacích dní sa vyšplhal na 78.



Podľa slov tvorcov bude i druhá séria výpravná a plná zaujímavých exteriérových scén. Počas nakrúcania produkcia a štáb vystriedali viac ako 50 reálnych lokácií - nakrúcalo sa v prostredí kaštieľa a parku v Malinove, ale aj na súde, v centrále streetworkingu, herni, na oddelení intenzívnej starostlivosti v nemocnici, v katolíckom kostole či v ubytovni na okraji Bratislavy. V seriáli si zahralo spolu 131 hercov a 686 epizódnych postáv a komparzistov. Dramatické zápletky a náročné situácie si vyžiadali aj nakrúcanie za účasti kaskadérov.



Nová séria Tajných životov bude mať premiéru v dvoch po sebe nasledujúcich častiach 5. februára o 20:25 na Jednotke. RTVS na obrazovky prinesie spolu trinásť častí. Jeden diel potrvá 55 minút. Informácie agentúre SITA poskytol PR manažér RTVS Juraj Kadáš.