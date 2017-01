Na rozrúšanie ľadu na Dunaji nasadili tri ľadoborce

Ľadoborec Brezno kotví v prístave Bratislava

Riziká vzniku ľadových povodní

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Vodohospodári nasadili na rozrúšanie ľadu na Dunaji tri ľadoborce, aby zabezpečili plynulosť a bezpečnosť vodnej dopravy, keďže dlhotrvajúce nízke teploty spôsobili zamŕzanie rieky. Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava.Ako povedal, do prevádzky dali ľadoborce BD Brezno, BD Krupina a remorkér BD Dunaj.uviedol Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava.Ľadoborec Brezno kotví v prístave Bratislava, kde narušuje ľad v prístavných bazénoch. Ľadoborec Krupina kotví v Čunove a v prípade vzniku ľadových bariér naplavených z vyššie položených profilov Dunaja a z rieky Morava ich hneď môže rozrušovať a nasmerovať pohyb krýh na hať do starého koryta Dunaja. Počasie na 10 dníV prístave Komárno zabezpečuje lámanie ľadu remorkér BD Dunaj. Ak bude ľad hrubší, v rámci medzištátnej spolupráce môže podnik využiť pomoc vodohospodárov z Maďarska. Tí disponujú špeciálnym ľadoborcom, ktorý rozbíja ľad kývaním sa z jednej strany na druhú. Takáto výpomoc bola nevyhnutná naposledy v roku 2006.Riziká vzniku ľadových povodní v zimnom období stúpajú po náhlom oteplení, topení sa ľadu a narušení ľadovej celiny na kryhy rôznych veľkostí. Keď sa ľadové kryhy posúvajú po rieke, vytvára sa takzvaný ľadochod.Ľadová povodeň vzniká v dôsledku rozrušenia zamrznutého vodného toku, keď sa ľadové kryhy dostávajú do pohybu a pri zúženom profile toku alebo pri mostoch sa zastavujú, hromadia a zapchávajú prietokový profil. Ľadová zápcha je fenomén, ktorý môže vyvolať nebezpečné až kritické povodňové situácie, vysvetlil Machava.