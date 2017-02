Na rieke Latorica je druhý stupeň povodňovej aktivity

KOŠICE 7. februára (WebNoviny.sk) – Rieka Latorica pri Veľkých Kapušanoch, okres Michalovce, dosiahla v noci zo včera nadnes druhý stupeň povodňovej aktivity podľa internetovej stránky. V súčasnosti jej hladiny dosahuje 634 cm. Podľa dnešného vyjadrenia zástupcu primátora Veľkých Kapušian Ferenca Boczána však mesto priamo neohrozuje.



"Rieka tečie približne päť kilometrov od mesta a jej vody nás priamo neohrozujú. Po ochladení, keď teploty klesli pod bod mrazu, sa stabilizovala situácia aj na vnútorných vodách a odvodňovacích kanáloch. V meste sme mali menšie problémy so zasypanými, či zanesenými otvormi dažďovej kanalizácie, ale aj to zlepšilo," povedal Boczán..



Ako uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava, zvládať situáciu v súvislosti s oteplením a topením snehu na východe Slovenska výrazne pomohli vodné nádrže Domaša a Zemplínska Šírava, ktoré zachytávajú zvýšené objemy vody.



"V noci zo včera nadnes sa našim pracovníkom podarilo zabezpečiť prietok Laborca, odkiaľ rieka odplavila ľady do Zemplínskej šíravy, ktorá zachytáva aj zvýšené prítoky. V súčasnosti do Šíravy priteká až 76 kubických metrov za sekundu a od začiatku oteplenia až doposiaľ toto vodné dielo zachytilo šesť miliónov kubických metrov vody. Pomohla takisto aj Domaša na rieke Ondava," povedal Machava.



Podľa jeho vyjadrenia je trošku zložitejšia situácia na rieke Latorica, ktorá dosahuje druhý stupeň povodňovej aktivity. Doložil, že sú v kontakte s vodohospodármi z Ukrajiny, no aj tam sa v súčasnosti ochladilo a podľa dostupných informácií zatiaľ nehrozia ľadochody a povodne.