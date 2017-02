Na procese s Billom Cosbym môže svedčiť len jedna žena

V procese amerického herca Billa Cosbyho v súvislosti s údajným sexuálnym napadnutím Andrey Constand môže svedčiť len jedna žena, ktorá....

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - V procese amerického herca Billa Cosbyho v súvislosti s údajným sexuálnym napadnutím Andrey Constand môže svedčiť len jedna žena, ktorá ho obvinila zo sexuálneho obťažovania. Dnes tak rozhodol pennsylvánsky sudca z okresu Montgomery Steven ONeill. Nevyhovel tak žiadosti prokuratúry, ktorá chcela, aby počas procesu začínajúceho 5. júna, svedčilo trinásť z viac než 50 žien, ktoré komika z tohto činu obvinili. Tieto svedkyne mohli podľa prokurátorov dokázať, že Cosbyho správanie vykazuje znaky, ktoré sú zhodné s obvineniami Constand.



Sudca sa na piatkovom pojednávaní vyjadril, že pri rozhodovaní zvážil hodnotu v poskytnutí relevantnej výpovede a zároveň aj možné predsudky voči 79-ročnému Cosbymu. Z toho dôvodu dovolil svedčiť len žene, ktorá ho obvinila zo sexuálneho napadnutia v Los Angeles v roku 1996. Tá pracovala pre jedného z komikových agentov a v danom čase sa s predstaviteľom Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) poznala šesť rokov. Ako už skôr uviedla, incident sa stal po tom, ako prijala jeho pozvanie na obed v hoteli Bel Air, kde mali prediskutovať jej herecké ambície. Namiesto toho jej však ponúkol víno so sedatívami a následne ju sexuálne zneužil. Právnici rodáka z Philadelphie však tvrdia, že žena za ním išla do hotela aj napriek tomu, že podľa jej slov už predtým raz odmietla jeho návrhy a o herectvo sa nezaujímala. .



Piatkové rozhodnutie súdu je jedným z dvoch kľúčových bodov, ktoré musel vyriešiť pred procesom. Prvým bola Cosbyho výpoveď z roku 2005, kde sa priznal k zadováženiu sedatív s úmyslom podať ich ženám, s ktorými chcel mať sex. Cosby sa snažil zabrániť využitiu danej výpovede argumentujúc tým, že bývalý prokurátor spomínaného okresu Bruce Castor mu údajne v roku 2005 sľúbil, že ho nebude trestne stíhať, ak bude vypovedať v civilnom procese s Constand. Sudca ONeill však prokurátorom jej použitie v procese povolil.



Kanaďanka Andrea Constand tvrdí, že jej Cosby v januári 2004 u seba doma hodil do pitia sedatíva a následne ju sexuálne zneužil. Herec o rok neskôr poskytol spomínané svedectvo. Informácie o výpovedi však v júli 2015 prenikli na verejnosť, čo viedlo k tomu, že prokuratúra znovu otvorila prípad a následne Cosbyho obžalovala. Vlani začiatkom januára Cosby požiadal o zrušenie obžaloby s tým, že ňou prokuratúra porušila podmienky spomínanej výpovede. Súd však jeho žiadosť zamietol. Cosby následne zažaloval Constand za porušenie mimosúdnej dohody, žalobu však neskôr stiahol. Začiatkom októbra komik opäť požiadal o zrušenie žaloby tvrdiac, že mu bolo odopreté právo na spravodlivý proces. Aj to však súd zamietol.



účinkoval okrem sitkomu Show Billa Cosbyho aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).