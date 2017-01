Na priznanie k dani z nehnuteľnosti zostávajú dva dni

Daň z nehnuteľnosti za domy, byty a stavby na bývanie v hlavnom meste SR Bratislave zvýšili od nového roka o 30 percent, na podanie daňového....

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Daň z nehnuteľnosti za domy, byty a stavby na bývanie v hlavnom meste SR Bratislave zvýšili od nového roka o 30 percent, na podanie daňového priznania majú obyvatelia ešte dva dni. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku, urobiť tak musia do 31. januára.



Stavbám na pôdohospodársku produkciu zvýšili daň o 50 percent, pre chaty a garáže o 10 percent. O 50 percent vyššiu daň zaplatia vlastníci ostatných stavieb, to sa týka napríklad štátnych budov ako ministerstiev a úradov. Stavebným pozemkom zvýšili daň o 150 percent. O zvýšení daní rozhodli bratislavskí mestskí poslanci vlani na júnovom rokovaní zastupiteľstva..



Pokuta za nepodanie daňového priznania



Bratislavčania môžu tento rok podať daň z nehnuteľnosti po prvýkrát už aj elektronickou formou. Stačí mať elektronický občiansky preukaz a daňové priznanie môžu vybaviť na . Okrem elektronickej formy stále môžu podať daňové priznanie aj poštou alebo osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka.



V prípade, ak ho budú podávať poštou, odporúča bratislavský magistrát uviesť aj ďalší kontakt, napríklad adresu elektronickej pošty alebo telefonický kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Ako list vlastníctva stačí kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu.



Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách a číslo bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.



V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich. Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od päť eur do 3-tisíc eur podľa závažnosti priestupku.



Radnica v roku 2015 navrhovala daň zvýšiť o 100-percent



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vlani v júni po hlasovaní poslancov uviedol, že ak Bratislavčan v minulom roku za byt s rozlohou 67 metrov štvorcových platil 27 eur za rok, po zmene bude platiť približne 35 eur, mesačný rozdiel je 0,66 eura. Pri dome s rozlohou 120 metrov štvorcových ročnú daň zvýšili zo 66 eur na približne 86 eur, čo je približne o 1,67 eura mesačne viac.



Zvýšením dane z nehnuteľnosti chce mesto Bratislava zabezpečiť príjem do dlhodobo podvyživeného rozpočtu mesta aj mestských častí na zabezpečovanie samosprávnych funkcií. Nové sadzby dane by ročne mali Bratislave vyniesť približne o sedem miliónov eur viac, výnos z dane si mesto a mestské časti delia na polovicu. Ako povedal primátor, Bratislava sa bude za tieto peniaze rozvíjať a opravia za ne 35 kilometrov ciest.



Radnica v roku 2015 navrhovala daň zvýšiť o 100-percent, po vlne kritiky a petícii obyvateľov to však prehodnotila. Neskôr mesto predstavilo nový návrh, v ňom primátor oproti tomu pôvodnému znížil daňové zaťaženie na domy a byty, no na druhej strane navrhol zvýšiť dane zo stavebných pozemkov. Návrh prešiel vtedy mestskou radou a odsúhlasili ho aj starostovia bratislavských mestských častí. Mestský parlament však o tom nerokoval, podľa radnice sa totiž téma pred vlaňajšími parlamentnými voľbami spolitizovala.