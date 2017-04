Na pracovnom stole Trumpa je obávané červené tlačítko. Viete na čo ho používa

WASHINGTON 29. apríla (WebNoviny.sk) - Na pracovnom stole amerického prezidenta Donalda Trumpa v Oválnej pracovni sa nachádza povestné červené tlačidlo. Šéf Bieleho domu ním však neodpaľuje žiadne rakety, ale privoláva komorníka, ktorý mu prináša jeho obľúbený osviežujúci nápoj - kolu.



Tento spôsob, akým si 45. prezident USA spríjemňuje pracovné povinnosti, bol letmo zmienený v rozhovore, ktorý pre agentúru AP poskytla korešpondentka Bieleho domu Julie Paceová v súvislosti so 100 dňami Donalda Trumpa vo funkcii hlavy štátu, informoval dnes denník The Straits Times.









"Po stlačení červeného tlačidla umiestneného na stole Resolute, ktoré prezidenti používali celé desaťročia, zakrátko prišiel komorník Bieleho domu s kolou pre prezidenta," prezradila Paceová. Tento malý detail, neprekvapujúco, upútal pozornosť čitateľov. Mnohí to pozitívne komentovali na Twitteri.



Trumpova obľuba kolových nápojov a vôbec rýchleho občerstvenia je dobre zdokumentovaná. Podľa skorších správ má rád takisto riadne upečený steak s kečupom. Istý reportér spravodajskej stanice CNN v januári zdieľal fotografiu tohto miliardára s daným nealkoholickým nápojom na jeho stole.



Počas predvolebnej kampane Trumpovi na palube jeho súkromného lietadla často servírovali hamburgery Big Mac. Magnát zverejnil aj záber, na ktorom konzumuje smažené kurča zo siete KFC. Podľa ministra financií Stevena Mnuchina však prezident už neholduje fast foodu, pretože kuchyňa v Bielom dome je "skvelá".