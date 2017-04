Na pohreb speváčky Věry Špinarovej prišli tisíce jej fanúšikov

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - V Ostrave sa v sobotu rodina i fanúšikovia naposledy rozlúčili s českou speváčkou Věrou Špinarovou. Na pohrebe sa zúčastnili aj Petr Bende, Lešek Semelka, Heidi Janků, Jarek Nohavica či Marie Rottrová.Obľúbenej speváčke prišlo vzdať úctu niekoľko tisíc priaznivcov i množstvo motorkárov. Verejná rozlúčka bola naplánovaná od 9:00 do 12:00, organizátori však napokon nechali otvorenú sieň pre verejnosť o hodinu dlhšie. Medzi smútiacimi nechýbal ani syn zosnulej Adam Pavlík. "Otec je v Ostrave, ale nebrali sme ho sem, báli sme sa o jeho zdravie," uviedol hudobník, ktorého otcom je speváčkin bývalý manžel Ivo Pavlík. .

Věra Špinarová

Špinarová skonala v nedeľu 26. marca vo veku 65 rokov po tom, ako . Interpretke sa počas vystúpenia zastavilo srdce. Speváčku následne previezli helikoptérou na jednotku intenzívnej starostlivosti pražskej Fakultnej nemocnice v Motole, kde aj naposledy vydýchla. Smutnú správu v pondelok ráno potvrdil spomínaný Adam Pavlík.sa narodila 22. decembra 1951 v Pohořeliciach pri Brne. V šiestich rokoch začala hrať na husle a neskôr aj na gitaru. Keď mala šestnásť, dostala ponuku na vydanie nahrávky a koncertovanie s kapelou Flamingo.Následne prestúpila do skupiny Majestic, neskôr premenovanej na Orchestr Ivo Pavlíka. Práve s touto formáciou nahrala svoj prvý singel Music Box, ktorý ju katapultoval medzi špičku vtedajšej českej populárnej hudby. V skupine sa stretla so spomínaným Ivom Pavlíkom, ktorého si v roku 1972 vzala za manžela. O dva roky neskôr sa im narodil syn Adam.V roku 1984 sa ich manželstvo skončilo a pre Špinarovú sa začala ďalšia etapa kariéry, ktorá bola spojená s Vítězslavom Vávrom. V tom čase začala spievať s uznávanou skupinou Speciál. Do roku 1988 aktívne vystupovala, avšak potom sa stiahla do ústrania.Návrat na scénu zaznamenala po spojení sa s manažérom Václavom Fischerom. Jej zrejme najväčším hitom je spievaná verzia skladby z filmu Vtedy na západe (1968) s názvom Jednoho dne se vrátíš. Na konte má aj hity ako Meteor lásky, Bílá Jawa 250, Raketou na Mars alebo Měj mě rád.Informácie pochádzajú z webstránky www.blesk.cz a archívu agentúry SITA.