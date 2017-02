Na pláži Južného ostrova uviazli za pár dní stovky delfínov

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Na jednej z pláží na severozápadnom cípe novozélandského Južného ostrova uviazlo v sobotu ďalších 240 delfínov dlhoplutvých (Globicephala melas). Na tom istom mieste pritom vo štvrtok uviazlo vyše 400 jedincov rovnakého druhu, z ktorých iba približne sto sa záchranárom a dobrovoľníkom podarilo zachrániť a vrátiť naspäť do mora. Zvyšné delfíny uhynuli.



Delfíny, ktoré uviazli v sobotu, pritom nie sú tie isté, ktoré ľudia vrátili naspäť do mora. Tie totiž označili. Všetky delfíny sa snažili oboplávať výbežok pevniny s názvom Farewell Spit, avšak uviazli v plytkej vode..



Odborníci zatiaľ nepoznajú presnú príčinu, prečo delfíny vyšli až na pláž. Jednou z teórii je, že ich tam vyhnali žraloky, keďže na jednom z uhynutých zvierat objavili stopy po uhryznutí. Uviaznuté delfíny navyše vysielajú signály, ktoré prilákajú ďalšie jedince.



Miestni obyvatelia sa snažili zabrániť ďalším uviaznutiam tak, že vytvorili vo vode ľudskú reťaz, ani to však nepomohlo. Záchranári dúfajú, že tie delfíny, ktoré prežijú do nedele, sa počas prílivu podarí vrátiť do mora.



Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.