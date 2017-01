Na plátna slovenských kín prichádza komédia Všetko alebo nič

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Slovenské kiná budú od štvrtka premietať česko-slovenskú romantickú komédiu Všetko alebo nič podľa rovnomenného bestselleru Evity Urbaníkovej.



Snímka rozpovie príbeh rozvedenej matky Lindy, ktorá trávi väčšinu času s najlepšou priateľkou Vandou, s ktorou spoločne vlastnia kníhkupectvo. V obchode s nimi pracuje aj gej Edo, blízky kamarát oboch dievčat, ktorý rovnako ako hlavné hrdinky túži po neskonalej láske na veky vekov. Nik z ústrednej trojice to však nemá vo vzťahoch s mužmi jednoduché.



Linda je samostatná mladá žena, ktorá má zodpovednosť predovšetkým za svoju malú dcéru, Vanda síce zatiaľ dieťa nemá a je taká krásna, že mužov priťahuje ako magnet, no jej živelnosti žiadny muž nestačí a Edo je zas príliš plachý, citlivý a introvertný, takže si partnera hľadá odjakživa veľmi ťažko. Každému z nich však do života niekto vstúpi.



Linde zamotá hlavu charizmatický developer Jakub, ktorý do jej dní vnesie plno vášne a krásne znejúcich prísľubov, Vanda si začne s bývalým profesorom z vysokej školy Aladárom a Edo sa v kníhkupectve zoznámi so svojským Leom. Dynamický príbeh, popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím však skončí napokon celkom inak, ako by diváci čakali.







Zebrowského obsadili do roly Jakuba z celkom jednoduchého dôvodu



V hlavnej úlohe sa v snímke režisérky Marty Ferencovej objaví Táňa Pauhofová. Jej kamarátku Vandu stvárnila Klára Issová a do úlohy Eda obsadili spolu s Urbaníkovou Lukáša Kostelného. Jeho partnera Lea si zahral Petr Vaněk. Okrem nich sa v komédii objavia aj traja poľskí herci - Michal Zebrowski, Pawel Deląg a v menšej úlohe Bronislaw Wroclawski. Hereckú zostavu dopĺňajú Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Ondřej Sokol, Petra Hřebíčková a ďalší.



Zebrowského obsadili do roly Jakuba vraj z celkom jednoduchého dôvodu. "Keďže Evitinu knihu čítalo strašne veľa žien, myslím, že sa predalo okolo 160-tisíc kníh, hovorili sme si, že každá z nich má zrejme toho svojho vysnívaného Jakuba už zvizualizovaného, a keď tam dáme nejakého konkrétneho herca, zrazu im tú ilúziu zrušíme, zrazu príde konkrétny herec a oni si povedia, že Jakub je preč. Takže sme chceli nájsť veľmi charizmatického, šarmantného a šikovného herca, ktorého ale bežne naši diváci nepoznajú, aby si ilúziu toho Jakuba mohli tie ženy nechať," povedala Ferencová.



Peter Vaněk počas nakrúcania vraj doslova zažiaril



Snímka, ktorá vznikala štyri a pol roka, má tri verzie - slovenskú, českú a poľskú. "Film má slovenskú verziu, má plnohodnotnú českú verziu a teraz sa pripravuje poľský dabing s tým, že v slovenskej verzii sme nechali v originále Petra Vaňka a v českej verzii zas v slovenčine Ľubka Kostelného," ozrejmila režisérka.



Peter Vaněk počas nakrúcania vraj doslova zažiaril. "Petr Vaněk, ktorého sme nakastovali na Lea, sa už v prvých klapkách ukázal taký skvelý a tak fungujúci s naším Ľubkom, že sme mu počas nakrúcania dopisovali scény a dávali sme ho aj do obrazov, v ktorých pôvodne vôbec nemal byť. A ono to zafungovalo. Ľudia si ho zamilovali," poznamenala Urbaníková.



Nad obsadením Pauhofovej do hlavnej úlohy vraj s Ferencovou neváhali ani sekundu. "Táňu sme v hlavnej úlohe od začiatku videli, no vôbec sme to s ňou nekonzultovali, až potom prišiel čas, keď sme si vraveli, kto ju teda osloví a keďže ja sa s Táňou poznám, tak som zdvihla telefón a opýtala som sa jej. A Táni sa scenár páčil, tak povedala, že ide do toho," priblížila spisovateľka.







Snímka sa podľa jej slov od knižnej predlohy líši len v drobnostiach. "Iné je zoznámenie Jakuba a Lindy, ale to je v princípe jedno. Celý ten príbeh a všetko to, čo tvorí gro knižky, tam zostalo, len sme trošku oklieštili postavy a zmenili sme reálie - Vanda je napríklad v knihe kolorterapeutka a vo filme je s Lindou v kníhkupectve, aby sme nemali veľa priestorov... Všetko sme prispôsobovali obrázkom, lebo nie všetko, čo znesie papier, znesie aj obrázok a na plátne by to mohlo vyznieť trošku nudne, tak sme s Martou hľadali spôsob, ako všetko znázorniť tak, aby to bolo pozerateľné. Dramaturgicky nám zároveň pomohla aj Halina Pawlowská," poznamenala Evita, ktorá považuje výrobu svojho prvého filmu za celkom náročnú.



"Raz chýbali peniaze, potom sme nemohli dať dokopy hercov - tým, že máme naozaj výborný kasting, sme museli rátať aj s tým, že tí ľudia sú vychytení a majú okrem tohto ešte kopec iných projektov, takže dať ich dokopy bolo veľmi časovo náročné a mesiac za mesiacom ubiehal... Niekedy sme zase museli počkať na zimu, niekedy na leto alebo sme museli počkať, kým nám dorastú deti, lebo ten príbeh sa odohráva v rozmedzí tri a pol roka... Priznávam, že boli chvíle, keď som si hovorila, že to nedáme," podotkla známa rodáčka zo Žiliny.



Titulnú skladbu k snímke v slovenskej verzii naspievala Dara Rolins a k českej Ewa Farna. "Na Slovensku sme oslovili Darču Rolincovú, lebo ona aj trošku súvisí s tou knižkou. Ona vlastne v knižke vystupuje a trošičku sa objavuje aj v rámci jednotlivých príbehov, lebo keď som to písala, tak sme sa intenzívne stretávali a veľa vecí, ktoré sú v knižke, máme zažité práve s Darčou, takže mi to prišlo také logické. No a v Čechách oslovili na pesničku Ewu Farnu," uviedla Urbaníková.