Na okresnom súde v Bratislave budú amnestie čakať na Ústavný súd

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Okresný súd Bratislava III začne konať v prípade únosu Michala Kováča ml. až potom, keď bude jasné, ako sa k parlamentnému uzneseniu o zrušení Mečiarových amnestií postaví Ústavný súd SR. Vyplýva to z odpovede predsedu súdu Davida Lindtnera, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



Práve na tento okresný súd podal v roku 2000 obžalobu v prípade zavlečenia prezidentovho syna prokurátor Michal Serbin. Figuruje v nej 13 ľudí, vrátane exšéfa SIS Ivana L.. Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií, ktoré v stredu schválili poslanci, už vyšlo v Zbierke zákonov a je účinné. Na základe minulotýždňovej novely ústavy a novely zákona o Ústavnom súde SR má tento súd 60 dní na posúdenie parlamentného uznesenia. Ak súd v lehote nezaujme stanovisko, uznesenie parlamentu o zrušení amnestií zostáva v platnosti..





Hovorca súdu informoval, že deň nasledujúci po dni vydania nálezu Ústavného súdu SR o súlade parlamentného uznesenia o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti, resp. deň nasledujúci po dni vydania uznesenia Ústavného súdu SR o zastavení konania z dôvodu nerozhodnutia v lehote 60 dní bude prípad únosu Michala Kováča ml. náhodným výberom pomocou technických prostriedkov pridelený novému zákonnému sudcovi. Sudca, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením, už nie je totiž na Okresnom súde Bratislava III, uvádza sa v tlačovej správe.



Na otázku, ako bude teraz v súvislosti so zrušením amnestií postupovať polícia, z oddelenia komunikácie kancelárie policajného prezidenta odpovedali, že "policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi". K samotným metódam, postupom, formám a spôsobu odhaľovania a vyšetrovania sa nebudeme vyjadrovať, dodali.



Generálna prokuratúra SR bude vo všetkých dotknutých trestných veciach vykonávať aktívnu dohľadovú právomoc, uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Andrea Predajňová. Spresnila, že obžaloba v trestnej veci zavlečenia syna exprezidenta do cudziny bola podaná prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava na Okresný súd Bratislava III a prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave bude aj stranou súdneho konania. O ďalších úkonoch trestného konania po preskúmaní podanej obžaloby rozhodne zákonný sudca, vysvetlila.