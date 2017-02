Na nákupné centrum v Melbourne sa zrútilo malé lietadlo

Malé lietadlo s piatimi osobami na palube sa v utorok ráno miestneho času krátko po štarte zrútilo na ešte zatvorené nákupné centrum v austrálskom....

MELBOURNE 21. februára (WebNoviny.sk) - Malé lietadlo s piatimi osobami na palube sa v utorok ráno miestneho času krátko po štarte zrútilo na ešte zatvorené nákupné centrum v austrálskom meste Melbourne.



Nešťastie neprežil nikto z ľudí v lietadle, informoval podľa televízie ABC premiér štátu Viktória Daniel Andrews. Dodal, že išlo najhoršiu nehodu v civilnom letectve za uplynulých 30 rokov v tomto štáte..



Televízia ABC uviedla, že medzi obeťami sú aj občania USA, avšak hovorca amerického veľvyslanectva v Canberre to zatiaľ nemohol potvrdiť.



Stroj následne narazil zboku do nákupného centra Direct Factory Outlet, ktoré sa nachádza neďaleko konca pristávacej dráhy letiska Essendon. Podľa svedkov bolo počuť niekoľko mohutných explózií a k oblohe stúpal stĺp čierneho dymu. So vzniknutým požiarom bojovalo 90 hasičov.



Hoci sa v nákupnom centre už nachádzali zamestnanci, na zemi neutrpel nikto zranenia. Väčšej katastrofe zabránila skutočnosť, že centrum sa otváralo až približne o 45 minút.