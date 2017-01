Na londýnskom letisku zadržali muža podozrivého z terorizmu

LONDÝN 4. januára (WebNoviny.sk) - Na londýnskom letisku Heathrow zadržali 50-ročného muža podozrivého z terorizmu. Zaistili ho hneď po tom, ako vystúpil z lietadla, ktoré priletelo z egyptskej Káhiry.



Zadržanie nebolo podľa londýnskej metropolitnej polície reakciou na nejakú bezprostrednú hrozbu. Zásah bol naopak vopred naplánovaný a bol súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania údajných teroristických aktivít v zahraničí.



Polícia podľa stanice BBC zdôraznila, že zadržanie nesúvisí s militantnou organizáciou Islamský štát (IS) ani s dianím v Sýrii. Denník Independent spresnil, že muža zadržali za prechovávanie materiálov obsahujúcich informácie, ktoré by mohli využiť teroristi na prípravu útokov.



Metropolitná polícia v súvislosti s týmto zásahom prehľadáva aj jednu nehnuteľnosť na severe Londýna, bližšie podrobnosti neboli bezprostredne známe. Vzrastajúce obavy z možného teroristického útoku v Británii vedú tamojšie úrady k posilňovaniu bezpečnosti na letiskách, ako aj k zvýšenému počtu kontrol pasažierov, ktorí do Británie prileteli z krajín Blízkeho východu.