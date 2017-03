Na letisku v Brazílii žije nemecký turista, ktorý tam uviazol

RIO DE JANEIRO 24. marca (WebNoviny.sk) - Na letisku brazílskeho mesta Gaurulhos v metropolitnej oblasti Sao Paulo žije už tri mesiace tajomný Nemec, ktorý zmeškal v decembri nadväzujúci let. Podľa spravodajského portálu Globo nemal dostatok peňazí na kúpu novej letenky.



Na záberoch bezpečnostnej kamery sa takmer dvojmetrový muž vyhráža päsťou žene, ktorá hovorí do mobilu. Na inom zábere sa zdá, že ohrozuje ženu, ktorá práve prešla cez automatické dvere. Ďalšie zábery ukazujú, ako si pokojne číta knihu. Spravodajská webová stránka Folhae S. Paulo uvádza, že Nemec už obťažoval šesť žien..



Muž trávi väčšinu svojho času v blízkosti check-inu. Do Sao Paula priletel z Casablanky a zmeškal svoj let do New Yorku, odkiaľ sa mal vrátiť do Nemecka. V televíznom interview sa objavil s červenou ružou v klope a poprel, že by obťažoval ženy.



Muž pricestoval na trojmesačné turistické vízum, ktoré mu vypršalo a polícia mu dala ultimátum, že musí opustiť Brazíliu do konca tohto týždňa. Hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí povedala, že nemecký konzulát v Sao Paule rieši situáciu v súčinnosti s mužom a brazílskymi orgánmi.