Na letiskách v Berlíne sa opäť štrajkuje, zrušili niekoľko stoviek letov

BERLÍN 13. marca (WebNoviny.sk) - Pozemní zamestnanci letísk v Berlíne v pondelok vstúpili do nového štrajku. Rozhodnutie zopakovať protestnú akciou oznámil v nedeľu odborový zväz ver.di po tom, čo vedenie letísk v rokovaniach o mzdovej dohode nepredložilo novú ponuku.



Štrajk začal o 4:00 SEČ a potrvá do utorka 5:00 SEČ. Na rušnejšom letisku Berlín-Tegel si štrajk vyžiada zrušenie 448 letov a na letisku Berlín-Schönefeld ďalších 194. Zamestnanci na berlínskych letiskách do podobného jednodňového štrajku vstúpili už v piatok..



Odborové združenie ver.di zastupuje približne dvetisíc letiskových zamestnancov. Protestnými akciami sa odbory snažia vyvinúť väčší tlak na vedenie letísk a pre zamestnancov vyjednať vyššie platy. Za presadenie svojich požiadaviek zamestnanci berlínskych letísk štrajkovali už vo februári.