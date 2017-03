Na konferencii European Compliance Forum 2017 sa predstaví špička spíkrov z oblasti Compliance manažmentu

Bratislava, 16. marca 2017 ( WBN/PR ) – Advokátska kancelária Ružička Csekes s. r. o. v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Screening Solutions prinesú v dňoch 18. – 19. mája na Slovensko unikátnu konferenciu European Compliance Forum 2017. Na Zochovej chate privítajú organizátori špičkových spíkrov, ktorí návštevníkom zabezpečia komplexný súhrn riešení pre strategické rozhodovanie a manažovanie rizík. European Compliance Forum 2017 poskytne priestor na diskusiu na tému „Compliance v praxi“ a prostredníctvom špičkových slovenských aj zahraničných spíkrov odpovie na otázku, prečo má Compliance vo firme takú istú pozíciu ako manažment rizík, riadenie výroby, kontrola financií, riadenie ľudských zdrojov, obstarávanie či predaj.V nadväznosti na nedávno novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa otázka efektivity nákladov spojených s prevenciou vynára čoraz častejšie. Zákon spoločnostiam nepriamo ukladá povinnosť implementovať do vnútorných štruktúr systém preventívnych opatrení eliminujúcich akékoľvek aktivity, ktoré by mohli mať za následok trestný skutok. „Tento zákon má zásadný dopad na zodpovednosť štatutárnych orgánov a osôb vo vedúcom postavení. Venujeme sa tejto oblasti prakticky od jej začiatkov a uvedomujeme si, že existuje určité informačné vákuum, ktoré spoločnostiam sťažuje efektívne sa vysporiadať s témou Compliance. Preto sme sa rozhodli vytvoriť platformu, ktorá štatutárom, TOP manažérom, compliace officerom, vedúcim odborov a iným odborníkom prinesie hodnotné know how v oblasti Compliance manažmentu,“ približuje cieľ konferencie JUDr. Lucia Schweizer z advokátskej kancelárie Ružička Csekes s. r. o. .S neustále sa zvyšujúcim počtom a komplexnosťou nariadení narastá v poslednom období obava spoločností z dodržiavania predpisov a zásad riadneho postupovania v podnikaní. Správne nastavenie a nasmerovanie systému dodržiavania týchto predpisov (Compliance) chráni spoločnosť nielen pred vysokou finančnou stratou, ale taktiež zlepšuje efektivitu práce zamestnancov.„Podtitul konferencie „Keep Your Chairs Safe“ nie je náhodný. V súčasnej dobe sa na top manažment valí mnoho povinností, ktorých nedodržanie alebo opomenutie by mohlo spôsobiť fatálne následky ako pre firmu, tak aj pre jej manažment. Oblasť Compliance je prevenciou a riešením mnohých týchto hrozieb,“ dopĺňa JUDr. Ivan Moroz, riaditeľ Screening Solutions Slovakia.Medzi top spíkrami sa na fóre predstavia osobnosti ako Prof. Milan Zelený, Vladimír Vaňo , JUDr. Petr Barák, plk. Ing. Martin Krčmárik, Dr. Armin Toifl, Ing. Radek Beneš, Doc JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Juraj Szabó, PhD a& mnohí ďalších. Kompletný zoznam všetkých rečníkov nájdu záujemcovia tu: http://www.ecf-2017.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=515&lang=sk



Komplexnosť fóra zabezpečia témy ako multikriteriálne rozhodovanie, ekonómia kreatívneho účtovníctva

(a podvodu), útoky hackerov a& ďalšie. Kompletný program konferencie je dostupný tu: http://www.ecf-2017.eu/index.php?showall=1#program



Ako sa registrovať?

Záujemcovia majú možnosť využiť registráciu za zvýhodnených podmienok v& sume 299 EUR/osoba do 31. marca 2017. Od 1. apríla do 10. mája 2017 je možné registráciu zakúpiť v& sume 399 EUR/osoba.

Registration Fee zahrňa prístup do všetkých panelov European Compliance Forum 2017, občerstvenia počas prestávok, obed a večerný program (18.05.2017). Registrácia prebieha výhradne elektronicky, online na tomto odkaze http://www.ecf-2017.eu/index.php/participation-2. Registrácia sa považuje za záväznú dňom pripísania Registration Fee na účet.



O spoločnosti:

Advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o. vznikla v júni 2009 splynutím dvoch samostatne existujúcich advokátskych kancelárií: Ružička & Partners, s.r.o. a CVD s.r.o., pôsobiacich na trhu právnych služieb na Slovensku od roku 1992. Vo svojej činnosti tak nadviazala na rozsiahle praktické skúsenosti svojich predchodcov, ktorí počas svojej existencie pôsobili ako silné, spoľahlivé a výrazné subjekty na trhu právnych služieb.

Spoločnosť sa vyprofilovala na jednu z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku a ponúka univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe s predpokladmi na manažovanie aj tých najväčších projektov a transakcií.

Práca tímu kancelárie bola štyrikrát za sebou, v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 ocenená prestížnou cenou Právnická firma roka v kategórii Domáca právnická kancelária. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na stránke:http://www.rc-cms.sk/sk/uvod/

alebo nás sledujte na LinkedIn: https://www.linkedin.com/