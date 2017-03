Na hlasovanie proti hazardu v Bratislave je podľa odborníka potrebná nová petícia

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Je vylúčené, aby na základe tej istej petície hlasovali bratislavskí mestskí poslanci o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o zákaze hazardu v hlavnom meste SR Bratislave, tvrdí to odborník na správne právo Peter Škultéty.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce, aby mestskí poslanci opäť rokovali a hlasovali o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území hlavného mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Asociácii zábavy a hier a Asociácii prevádzkovateľov videohier sa však nepáči, že primátor nerešpektuje výsledok februárového hlasovania, v ktorom poslanci likvidáciu hazardu neprijali..Ako ďalej Škultéty povedal na tlačovej konferencii, ak vychádzame z toho, ako by mali postupovať, treba pripraviť novú petíciu. Na základe toho by potom podľa neho mali formulovať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré potom predložia mestským poslancom. „Iný postup nie je možný,“ pripomína a dopĺňa, že je tu závažné pochybenie zo strany predkladateľa i zástupcov petičného výboru, pretože môže vzniknúť taká situácia, že tú istú petíciu budú opakovane používať až dovtedy, kým ju neodsúhlasia. „Je to nonsens,“ zhrnul s tým, že prevádzkovatelia sa potom môžu domáhať zrušenia takéhoto VZN. Umožňuje to podľa neho správny súdny poriadok i protest prokurátora.Hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer pred novinármi povedala, že hlasovanie o rovnakom materiáli na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach mestského zastupiteľstva je v súlade s rokovacím poriadkom. „Preto primátor Bratislavy predloží na riadne zasadnutie pôvodný návrh VZN o zákaze hazardu v meste,“ pripomenula s tým, že tlačovú konferenciu Asociácie hier vníma magistrát ako lobbing a magistrát im nechce ustúpiť. „My máme svojich právnikov, ktorí potvrdili, že to takto môžeme predložiť. Stojíme si za tým, že je to takto možné,“ uzavrela Onufer. O VZN budú poslanci rokovať koncom marca.

Bratislavskí mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 16. februára rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne. VZN o zákaze hazardu v Bratislave muselo schváliť zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou, čo sa však nestalo, za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných. Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch.



Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných bolo 98 118. Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch. Zastupiteľstvo vo februári počas rokovania neschválilo možnosť, aby VZN rozdelili na štyri časti, o každej by poslanci hlasovali zvlášť. Prvou kategóriou boli hotely, motely, penzióny, druhou obchod a služby, v tretej boli kultúra a verejná zábava, posledná kategória boli bytové domy.