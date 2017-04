Na filmovom festivale v Cannes premietnu aj drámu Out slovenského režiséra

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Na jubilejnom 70. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes, ktorý sa uskutoční od 17. do 28. mája, premietnu aj slovensko-maďarsko-českú drámu Out (2017). Snímku slovenského režiséra Györgya Kristófa uvedú v sekcii Un Certain Regard, kde bude o prvenstvo súperiť s ďalšími pätnástimi filmami.





Kristóf je spoločne s Eszter Horváth a Gáborom Pappom aj autorom scenára. V snímke si zahrali napríklad Sándor Terhes, Éva Bandor, Judit Bárdos či Ieva Norvele, pričom okrem Slovenska nakrúcali aj v Maďarsku, Lotyšsku a Estónsku. Film rozpráva príbeh päťdesiatnika Ágostona, ktorý sa v zúfalej snahe nájsť si prácu a splniť si svoj sen - uloviť veľkú rybu, vydáva na cestu východnou Európou. Cesta ho posúva stále hlbšie do mora bizarných udalostí a stretnutí..



„Východiskovým bodom príbehu je dnes už, bohužiaľ, veľmi typická situácia, najmä pre ľudí odkiaľ pochádzam, z východného Slovenska, regiónu, kde nie je skoro žiadna práca, a človek, ktorý sa stane nezamestnaným, zostáva tak bez istej existencie. Byť na ceste, niekde inde, nikde, byť v cudzej krajine, znamená istý čas aj pre mňa trvalú skúsenosť, ale najsilnejšou hybnou silou filmu je osud môjho otca a ostatných členov rodiny. Mám možnosť pozerať sa na to zblízka, hlboko to preciťujem a maximálne sa to odráža aj na mojom živote. Týmto filmom som dlžný a jeho realizáciu považujem za morálnu povinnosť," uviedol Kristóf.



Na MFF Cannes bude slovenskú kinematografiu reprezentovať aj študentský film Atlantída, 2003 Michala Blaška, ktorý uvedú v sekcii Cinéfondation.



Informácie agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová.



