Na diaľnici D1 v úseku križovatky Blatné začnú platiť obmedzenia

Na diaľnici D1 v úseku križovatky Blatné začnú platiť od soboty 1. apríla od 7:00 obmedzenia v cestnej premávke. Na dĺžke približne 1,9 kilometra....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Na diaľnici D1 v úseku križovatky Blatné začnú platiť od soboty 1. apríla od 7:00 obmedzenia v cestnej premávke.



Na dĺžke približne 1,9 kilometra presmerujú dopravu z troch jazdných pruhov do dvoch, a v tomto úseku znížia rýchlosť jazdy na 60 kilometrov za hodinu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová..





Presmerovanie premávky z troch jazdných pruhov do dvoch protismerných jazdných pruhov bude najprv v smere z Bratislavy do Trnavy a následne v opačnom smere. Rekonštrukciu diaľnice D1 a výstavbu križovatky Blatné plánujú podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti stihnúť do konca novembra.



Polícia žiada vodičov, aby v tomto úseku zvýšili pozornosť a riadili sa dopravným značením, pokynmi policajtov a v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti prispôsobili rýchlosť jazdy.



, ,