Na čln s utečencami zaútočil vrtuľník, najmenej 42 ich zabil

SANÁ 17. marca (WebNoviny.sk) - Najmenej 42 somálskych utečencov prišlo o život pri leteckom útoku, ktorý vo štvrtok večer zasiahol ich čln neďaleko západného pobrežia Jemenu. Oznámila to v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Podľa hovorcu IOM previezli približne 80 zachránených osôb do jemenských nemocníc. K incidentu došlo podľa slov predstaviteľa miestnej pobrežnej stráže pri pobreží provincie Hudajda, pričom v člne sa viezlo asi 145 migrantov zo Somálska a Jemenu. Medzi obeťami je aj desať žien a tri deti, pričom ďalších desať osôb je stále nezvestných. Čln smeroval do Sudánu..





Provincia Hudajda je ovládaná najmä šiitskými povstalcami, tzv. húsíami, ktorí sa v roku 2014 zmocnili hlavného mesta Saná a priľahlých oblastí.



Kto je za nálet zodpovedný zatiaľ nie je známe. Útok mal vykonať bojový vrtuľník patriaci koalícii vedenej Saudskou Arábiou, ktorá v Jemene proti húsíom bojuje už takmer dva roky. Tlačová agentúra SABA, ktorá je v rukách povstaleckých húsíov, za vinníka označila taktiež "agresiu Saudskej Arábie a USA".



Húsíovia koncom marca 2015 prvýkrát ohrozili významné juhojemenské prístavné mesto Aden, čo prinútilo Saudskú Arábiu a sunnitských spojencov spustiť proti nim leteckú operáciu. Aj Spojené štáty začali letecky útočiť na členov organizácie al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP).



