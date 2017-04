Na cestách bude viac policajtov, na šoférov čakajú aj dve dopravné akcie

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Počas nasledujúcich dní bude na cestách viac policajtov. Na vodičov čakajú hneď dve dopravné akcie. Prvá bude zameraná na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a potrvá od 13. do 18. apríla.



Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová, počas veľkonočných sviatkov budú policajti podľa potreby usmerňovať premávku na nehodových miestach a úsekoch. Zvýšený dohľad bude aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch. Kontrolovať budú aj dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok..



Druhá, ktorú zorganizovala medzinárodná organizácia TISPOL, združujúca služby dopravnej polície európskych krajín, sa začne 17. a bude trvať do 23. apríla. Tentoraz bude zameraná hlavne na dodržiavanie povolenej rýchlosti.



Vlani počas veľkonočných sviatkov chytili policajti pod vplyvom alkoholu takmer 40 šoférov, 12 z nich malo viac ako jedno promile. Nafúkalo aj 58 cyklistov. Minulý rok sa od 25. do 28. marca stalo 99 nehôd, ktoré si vyžiadali jednu obeť, troch ťažko a 31 ľahko zranených.