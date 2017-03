Na bývanie si požičiavame viac



Bratislava, 30. marca 2017 ( WBN/PR ) – Priemerná výška hypotéky na Slovensku je od začiatku roku 2017 viac ako 72 000 eur. Medziročne narástla o 2 300 eur, uvádzajú to údaje VÚB banky, ktorá bola vlani lídrom v predaji hypotekárnych úverov. Priemerná výška hypotéky je najvyššia už tradične v Bratislave, v tomto roku dosahuje sumu 98 000 eur. „Ovplyvňujú to, samozrejme, aj ceny nehnuteľností v hlavnom meste. Priemerná výška hypotéky v ostatných regiónoch Slovenska je nižšia, pohybuje sa okolo 62 000 eur“, vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov vo VÚB. Slovenská metropola má aj najväčší podiel z celkového objemu poskytnutých hypoték, bratislavské domácnosti si z neho zobrali až 40 %.



Z ostatných údajov VÚB banky vyplýva, že rozdiely medzi mužmi a ženami v ochote zobrať si hypotéku sa zmenšujú. Muži si síce berú zhruba o 4 300 eur vyššie hypotéky, zastúpenie žien medzi žiadateľmi o hypotéku však stále stúpa. V rámci SR tvoria ženy viac ako 1/3 žiadateľov. Výrazné zastúpenie žien je najmä v Bratislave, kde si takmer každú druhú hypotéku berie žena. Priemerná výška hypotéky za rok 2017: .



Muži – 73 600 €



Ženy – 69 300 €



Ak sa pozrieme na priemernú splatnosť hypotéky, ženy preferovali vždy kratšiu splatnosť ako muži. Kým rozdiel v dĺžke splatnosti bol ešte pred dvomi rokmi cca 4 roky, postupne sa to vyrovnáva. Dnes je doba splatnosti u oboch pohlaví takmer rovnaká:



Muži – 24, 2 rokov



Ženy – 23,8 rokov



Mení sa aj účel použitia hypoték. V tomto roku si účelovú hypotéku na kúpu bytu, domu alebo rekonštrukciu zobralo 52 % žiadateľov, podiel refinančných hypoték na splatenie starších úverov naopak klesol, aktuálne predstavuje len 38 %. „Potvrdzuje nám to rozvoj trhu s nehnuteľnosťami a tiež priaznivú ekonomickú situáciu slovenských domácností,“ hovorí A. Farkašová. Ako ďalej uvádza, priemerná výška účelových hypoték je takmer o 10 000 Eur vyššia oproti priemernej výške refinančnej. Slováci si hypotéky primárne určené na bývanie berú najčastejšie na 25 až 30 rokov/ priemerná splatnosť na účelovej hypotéke je 27,7 rokov. Najobľúbenejším typom fixácie je v roku 2017 fix na 5 rokov, za ňou nasleduje troj a štvorročná fixácia. Záujem o ne určite zvýšila aj aktuálna ponuka VÚB, ktorá umožňuje získať hypotéku s výhodným úrokom 1,39% s fixáciou na 3 a tiež 4 roky a garanciou, ktorá klientovi umožní znížiť si úrok tiež, ak ho banka zníži do konca roka. Ak využijete túto akciu, neplatíte poplatok za poskytnutie hypotéky a banka vám tiež preplatí náklady za znalecký posudok až do výšky 150 eur v prípade splnenia podmienok.



