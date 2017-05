Na bývalého šéfa regulačného úradu Holjenčíka sú podané dve trestné oznámenia

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Polícia stále preveruje informácie týkajúce sa bývalého šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Hovorca policajného prezídia Martin Wäldl pre agentúru SITA uviedol, že v súvislosti s touto osobou boli podané dve trestné oznámenia.



Obe sa týkajú podozrenia z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Jedno z oznámení už bolo 6. apríla odmietnuté, voči čomu podal oznamovateľ sťažnosť. Rozhodovať o nej bude dozorujúci prokurátor. V prípade druhého trestného oznámenia ešte nepadlo meritórne rozhodnutie vzhľadom na to, že ho je potrebné doplniť, vysvetlil hovorca..



Holjenčík bol šéfom ÚRSO od roku 2007. Začiatkom februára oznámil premiérovi Robertovi Ficovi, že odchádza z funkcie. Z postu odišiel po tom, ako prepukol chaos s cenami energií, ktoré v niektorých prípadoch vzrástli, a to aj napriek tomu, že regulátor avizoval na tento rok lacnejšie energie. Neskôr sa prevalila aj kauza a bola zverejnení nahrávka, na ktorej Holjenčík distribučným spoločnostiam radí, aby si precenili majetok.





"Majetok, ktorý už mal nulovú alebo veľmi nízku hodnotu a ktorý ľudia už v minulosti v cenách energií zaplatili, mal zrazu precenenú hodnotu, čím dosiahli zvýšené náklady distribučných spoločností, ktoré si ich mohli dať od spotrebiteľov zaplatiť. Toto preceňovanie podľa našich informácií zabezpečila znalecká spoločnosť JHS, ktorú údajne stále ovláda Holjenčík," vysvetľovala vo februári poslankyňa SaS Jana Kiššová.



Do vymenovania nového šéfa regulačného úradu prebral všetky právomoci podpredseda ÚRSO Miroslav Čelinský. Ako nedávno avizoval minister hospodárstva Peter Žiga, nového šéfa regulačného úradu bude vláda hľadať až po prijatí novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Tú by mali poslanci Národnej rady SR definitívne schváliť na nadchádzajúcej májovej schôdzi. Situáciou v energetike sa po vypuknutí kauzy zaoberala aj koalícia. Na odchode Holjenčíka trval predseda SNS Andrej Danko. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár vtedy pripustil aj koaličnú krízu, keby Holjenčík zostal v úrade.