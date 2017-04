Na auto podpredsedu parlamentu Hrnčiara sa údajne strieľalo, naháňala ho polícia

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia prešetruje incident údajnej streľby na auto podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara (poslanecký klub Most-Híd).



"Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru vykonáva v tejto veci kontrolu činnosti dotknutých príslušníkov Policajného zboru," uviedol pre agentúru SITA hovorca policajného prezídia Martin Wäldl s tým, že do ukončenia kontroly sa k veci polícia nebude bližšie vyjadrovať..



Ako informoval portál týždenníka Plus 7 dní pluska.sk, incident sa stal v nedeľu v noci na ceste medzi Strečnom a Martinom. Polícia naháňala luxusné vozidlo značky BMW, ktoré prekročilo povolenú rýchlosť. Keďže nezastavilo, použili policajti varovný výstrel. Následne policajti zistili, že auto patrí Úradu na ochranu ústavných činiteľov a šoféroval ho príslušník zaradený na tento útvar, ktorý sa policajtom legitimoval.



"Jednoducho došlo asi k nedorozumeniu medzi dvoma policajnými zložkami. Stalo sa to okolo jednej v noci zo soboty na nedeľu. Na ceste pod Strečnom v smere do Martina môj šofér zrejme prekročil rýchlosť, hliadka na neho zasvietila, on im blikol, ale keďže mimo obytnej zóny zastaviť z bezpečnostných dôvod nemôže, urobil tak až po zhruba desiatich kilometroch v Martine," povedal pre portál Hrnčiar. Na otázku, či počul streľbu, uviedol, že počul "nejaké puknutie".



