Na UKF v Nitre stúpol záujem o technické smery, dopyt po absolventoch rastie



NITRA 4. marca (Webnoviny.sk) – Záujem o technické študijné programy na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre mierne vzrástol. Naopak, značne klesol počet uchádzačov o štúdium humanitných odborov. Celkovo má nitrianska univerzita od tohto akademického roka o tisíc študentov menej. „Doteraz sme boli všetci na univerzitách v tom, že je to o demografickom vývoji, ale tento skok v tomto roku – a bol na všetkých univerzitách – je zapríčinený inými faktormi. Osobne som presvedčený, že to spôsobilo zvýšenie počtu študentov, ktorí odchádzajú do Českej republiky,“ povedal rektor UKF Ľubomír Zelenický.



Mierne zvýšený záujem uchádzačov o štúdium pociťuje Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v posledných dvoch rokoch. Podľa vedúcej katedry Jany Depešovej na Slovensku začína viac hovoriť o tom, že trh práce potrebuje technicky zdatných ľudí. „Situácia však stále nie je ideálna,“ podotkla. Katedra v týchto dňoch oslovuje študentov stredných odborných škôl a gymnázií informačným letákom s mottom Technické vzdelanie – maximálna istota. .



Prijímacie skúšky na štúdium techniky nie sú



Prihlášky na štúdium prijíma do 31. marca, ponúka bakalárske a magisterské štúdium techniky v kombinácii s iným predmetom a bakalárske štúdium učiteľstva praktickej prípravy. Prijímacie skúšky nie sú. „Radi by sme zobrali do každého ročníka 30 študentov techniky a 20 študentov učiteľstva praktickej prípravy, ale túto kapacitu sa nám nepodarilo za posledných päť rokov naplniť,“ uviedla pre agentúru SITA Danka Lukáčová, ktorá vyučuje na katedre.



Pedagógovia z katedry sa zhodujú, že základným problémom je nedostatočná výučba techniky už na základných a stredných školách. Po prijatí na univerzitu sa potom ukazuje, že mnohým chýbajú základné vedomosti a zo štúdia odchádzajú. „Reforma školstva v roku 2008 zredukovala predmet technika na základných školách, školy reagovali rušením dielní. V roku 2015 ministerstvo školstva opäť predmet zaviedlo s časovou dotáciou jedna hodina týždenne,“ hovorí docent Gabriel Bánesz z katedry.



Firmy nevedia zohnať kvalifikovaných pracovníkov



Prax však ukazuje, že dopyt po technicky zdatných absolventoch škôl neustále narastá, firmy majú problém zohnať kvalifikovaných pracovníkov. „My bijeme na poplach, že už na základných a stredných školách treba kvalifikovaných učiteľov techniky, ktorí budú žiakov kvalitne pripravovať a vštepovať do nich vzťah k technickému vzdelávaniu,“ dodal Bánesz.



Absolventi katedry sa uplatnia najmä ako učitelia techniky na základných školách, učitelia praktického výcviku na stredných odborných školách alebo odborní pracovníci pre oblasť PLC automatov a CNC strojov v priemyselnej praxi. Zamestnať sa môžu aj v štátnej správe v oblasti školstva či ako lektori vo vzdelávacích centrách firiem.



, ,