Na Topfeste vystúpi aj Karel Gott

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Ďalším potvrdeným interpretom, ktorý sa predstaví na 14. ročníku festivalu Topfest, je český spevák Karel Gott.



Ako uviedli organizátori podujatia, pôjde o veľkolepý open air koncert, na ktorom 41-násobný držiteľ Zlatého slávika ponúkne to najlepšie zo svojho repertoára vrátane najväčších hitov. Spolu so 77-ročným spevákom by sa na koncerte, ktorý sa uskutoční 1. júla, malo zúčastniť aj viacero hudobných hostí.



"Sľubovali sme hudobný sviatok na začiatku leta, kde si každý nájde svoj štýl, svoju hudbu, svoju zábavu. Tak tu máme jedno z ďalších prekvapení - koncert jednoznačne najväčšej legendy v našich končinách pod holým nebom. Je mi veľkou cťou, že po tom, čím si pán Karel Gott prešiel v uplynulých mesiacoch, bude práve náš festival jeho asi najveľkolepejším koncertným návratom a zážitkom roka," uviedol organizátor festivalu Dušan Drobný.



Podujatie sa uskutoční v piatok 30. júna a sobotu 1. júla na Letisku Piešťany. Okrem Gotta na festivale vystúpia tiež anglická indierocková kapela Bastille a waleská metalová skupina Skindred. Mená ďalších interpretov plánujú organizátori oznámiť už čoskoro.



pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov minulého storočia. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas svojej kariéry vydal viac než 100 albumov. Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávke Z pekla štěstí 2 (2001).



