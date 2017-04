Na Slovensku zaznamenali ďalší možný prípad osýpok, dieťa nebolo zaočkované

Zaznamenali ďalší možný prípad osýpok v Leviciach, osýpky sa už skôr objavili u 25-ročného Taliana v Košiciach. Úrad verejného zdravotníctva....

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Zaznamenali ďalší možný prípad osýpok v Leviciach, osýpky sa už skôr objavili u 25-ročného Taliana v Košiciach. Úrad verejného zdravotníctva SR vo štvrtok dostal informácie o možnom prípade osýpok u 13-mesačného dieťaťa v Leviciach.



Dieťa nebolo očkované .



Ako agentúru SITA informovala Zuzana Drobová z komunikačného referátu ÚVZ, dieťa vzhľadom na vek nebolo očkované proti osýpkam.









"V čase od 6. do 20. apríla bolo dieťa s rodičmi v Taliansku. V stredu sa u dieťaťa objavila vyrážka za ušami a postupne na celom tele. Vo štvrtok ošetrujúca pediatrička vyslovila podozrenie na osýpky u dieťaťa a poslala ho na vyšetrenie do infektologickej ambulancie v Leviciach," uviedol v stanovisku ÚVZ.



Infektológ podľa ÚVZ tiež vyjadril podozrenie na osýpky a zabezpečil prevoz dieťaťa na Infekčnú kliniku Fakultnej nemocnice v Nitre. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach zároveň zabezpečil príslušné protiepidemické opatrenia v pediatrickej ambulancii.



Osýpky sa objavili aj u Taliana



Regionálny úrad so sídlom v Leviciach a Regionálny úrad so sídlom v Nitre podľa ÚVZ úzko spolupracujú s Infekčnou klinikou v Nitre, pokračujú v epidemiologickom vyšetrovaní, vyšetrovaní kontaktov a v prípade potreby nariadia ďalšie protiepidemické opatrenia.









"Vyšetrenie vzoriek zabezpečí Národné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu na Úrade verejného zdravotníctva SR. V prípade laboratórneho potvrdenia prípadu osýpok ho bude ÚVZ SR hlásiť do Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS) a bude verejnosť priebežne informovať o aktuálnej situácii," dodáva ÚVZ.



Hospitalizáciu 25-ročného Taliana s podozrením na osýpky nahlásila už predtým Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), pričom podozrenie sa neskôr potvrdilo. Pacientovi podľa ÚVZ nasadili adekvátnu terapiu. Talian študuje v rámci projektu na UPJŠ v Košiciach. Proti osýpkam očkovaný nebol.



Ochorenie sa rýchlo šíri vzduchom



Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.



Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti v Slovenskej republike naďalej priaznivá. Posledné domáce ochorenie na Slovensku zaznamenali v roku 1998 a posledné importované prípady osýpok na Slovensku nahlásili v rokoch 2011 a 2012.



Vzhľadom na nárast osýpok v poslednom období v krajinách Európy je import na naše územie možný z ktorejkoľvek krajiny, kde sa osýpky v súčasnosti vyskytujú. V prevencii platia všeobecné zásady osobnej hygieny a dôsledné vyhýbanie sa kontaktu s osobami chorými na akékoľvek prenosné ochorenie s respiračnými prejavmi a exantémom. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.