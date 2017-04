Na Slovensku vniká prvý reklamný festival



Už teraz sú potvrdené mená ako Cristina Roman z (GB), Joakim Kempff zo (SE), Patricia Boglione z (IT), Steve Latham z (GB), Ravid Kuperberg z (IL) či Dušan Švalek z u. Rozprávať budú o vzťahoch agentúra vs. klient a o tom, aké miesto hrá odvaha na oboch stranách. Témou festivalu je “Búranie stereotypov” a tie sa rozbúrajú v . Podľa informácií, ktoré organizátori poskytli, sa program začne o 9.00 hod. live prezentáciou najlepších kampaní za účasti poroty Zlatého klinca a skončí popoludní, aby účastníci mali čas pripraviť sa na galavečer



Line-up festivalu je popretkávaný aj programom pre mladých kreatívcov, marketérov a tiež študentov. Na stagi pre vychádzajúce talenty sa bude konať hviezdne finále súťaže Young Lions Slovakia 2017, v ktorom sa predstavia finalisti kategórií PR, Media, Marketers, Film či Cyber a budú súťažiť o celotýždňový vstup na festival Cannes Lions 2017 a účasť v medzinárodnom kole prestížneho Young Lions 2017. “Prvýkrát v histórii Slovensko využilo všetky kategórie Young Lions a v spolupráci s ďalšími asociáciami a partnermi tak môžeme vyslať na svetový festival kreativity do Cannes až 14 súťažiacich,” povedal Róbert Slovák, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska. Okrem toho na stagi pre vychádzajúce talenty vyvrcholí aj študentská súťaž Žiarovka a projekt pre študentov marketingu ADC štempel. Pre čerstvých držiteľov štempla je pripravený workshop so zahraničným profesionálom. Pre finalistov Young Lions zase workshop so Stevom Lathanom priamo z Cannes Lions, ktorý ich pripraví na medzinárodné kolo súťaže a poskytne im menšiu konkurenčnú výhodou, keďže takýto osobný pred-briefing nemá iná krajina..







Vstupenky na konferenciu si môžete zakúpiť priamo na stránke Zlatyklinec.sk, ktorá ponúka aj zvýhodnené vstupné pre študentov. Ak máte vo svojej agentúre, firme alebo škole mladé nadané talenty, určite si pozrite stránky súťaží (určená pre mladých kreatívcov do 30 rokov), (určená pre študentov) či (určený pre študentov) a neváhajte ani minútu ich do nich zapojiť. Výhry stoja za to a príležitosť byť súčasťou prvého festivalu reklamy ešte o to viac.



- Čo všetko znamená odvaha na strane klientov.



- Ako vyzerá spolupráca agentúry a klienta, ktorá tvorí inovatívne koncepty a stanovuje nové trendy.



- Ako propagovať produkt tým, že vytvoríte iný produkt a iné najhorúcejšie trendy v komunikácii.



- Vie byť mediálna stratégia dôležitejšia ako kreativita?



- Ako nekopírovať od veľkých, ale vytvoriť vlastnú kreatívnu identitu.



- Ako sa vysporiadať s live marketingom – najstresujúcejším a zároveň najtrendovejším druhom komunikácie dneška