Na Slovensku veľká epidémia osýpok nehrozí, tvrdia hygienici

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v Slovenskej republike priaznivá. Vzhľadom na vývoj v krajinách ako napríklad Rumunsko, Maďarsko alebo Česká republika, nie je úplne možné vylúčiť riziko importu osýpok na Slovensko, napriek tomu hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas neočakáva vznik epidémií veľkého rozsahu v Slovenskej republike. Informovala o tom Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva.



Úrady epidemiologickú situáciu monitorujú .



„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok v rámci Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky, a tiež v rámci Európskeho systému rýchleho varovania, a priebežne informujú verejnosť o vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku aj v Európe,“ uviedol Mikas. V prípade, že sa ochorenie na osýpky zavlečie do Slovenskej republiky, bude sa postupovať v súlade s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok v SR.



Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. K najzávažnejším komplikáciám osýpok patrí toxická encefalopatia (ochorenie mozgu) a meningoencefalitída (zápal mozgu a mozgových blán), vyskytuje sa v pomere 1:1 000 prípadov osýpok, 20 percent prípadov s touto komplikáciou sa končí smrťou.





Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti proti osýpkam v Slovenskej republike je teoreticky možný vznik malých epidémií, ak príde k importu osýpok do nezaočkovanej komunity.



Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie



Hlavný hygienik odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti z dôvodu zavádzajúcich informácií a argumentov antivakcinačných aktivistov, aby kontaktovali pediatra a prediskutovali možnosť zaočkovania svojich detí.



Mikas rovnako zdôraznil potrebu zvýšenej ostražitosti zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie. „V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 8. marca listom kontaktoval Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú lekársku spoločnosť a Asociáciu súkromných lekárov SR s cieľom informovať ich o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok a možného výskytu aj v Slovenskej republike,“ uviedol Mikas.



Najúčinnejšou špecifickou prevenciou ochorenia je očkovanie proti osýpkam, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva od roku 1969 u dojčiat v rámci pravidelného povinného očkovania. Zaočkované sú ročníky narodenia 1968 a mladšie. Pri deťoch mladších ako 15 mesiacov, ktoré ešte neboli zaočkované proti osýpkam, sa neodporúča s nimi cestovať do oblastí postihnutých osýpkami.



„Vzhľadom na pokles zaočkovanosti populácie SR v rámci povinného očkovania je potrebné vykonať viacúčelové Imunologické prehľady v Slovenskej republike. Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje podklady na ich realizáciu vrátane odhadu finančných nákladov. Imunologické prehľady nám poskytnú informácie o imunitnom stave populácie, slúžia na vyhľadávanie imunizačných dier a tvoria podklady pre úpravu imunizačných schém," dodal hlavný hygienik Mikas.