Na Slovensku otvorili regionálne veliteľstvo NATO

Na Slovensku otvorili regionálne veliteľstvo NATO. V priestoroch kasární v bratislavských Vajnoroch v utorok slávnostne otvorili sídlo Styčného....

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Na Slovensku otvorili regionálne veliteľstvo NATO. V priestoroch kasární v bratislavských Vajnoroch v utorok slávnostne otvorili sídlo Styčného integračného tímu NATO na Slovensku (NFIU SVK). Slovenská republika tak splnila svoj záväzok zo summitu NATO vo Walese, ktorý potvrdila vo februári 2015, keď o vytvorenie tohto tímu požiadala na stretnutí ministrov obrany v Bruseli. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



NATO bola a aj bude obranná aliancia



Vybudovanie NFIU odobrila v júli 2015 vláda a následne aj Národná rada SR. Styčný integračný tím bude koordinovať a pomáhať spojencom pracovať efektívnejšie s cieľom udržať obyvateľstvo členských krajín v bezpečí.



Okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša sa na ceremoniáli zúčastnili aj námestník generálneho tajomníka NATO pre verejnú diplomaciu Tacan Ildem, zástupca predsedu Vojenského výboru NATO generálporučík Steven M. Shepro a veliteľ Spojeneckých síl NATO generál Salvatore Farina.



Námestník generálneho tajomníka NATO pre verejnú diplomaciu Tacan Ildem poďakoval v mene generálneho tajomníka Aliancie Jensa Stoltenberga slovenskej vláde a občanom za silnú podporu pre NATO a za to, že sa NFIU podarilo na Slovensku zriadiť.



"Je to práve myšlienka jeden za všetkých a všetci za jedného, ktorá udržuje silné NATO, našich občanov v bezpečí a naše krajiny v mieri," vyhlásil Ildem. Zdôraznil, že NATO bola a aj bude obranná aliancia a ozbrojené sily členských štátov nepredstavujú hrozbu pre žiadnu krajinu. "Naším cieľom je zabrániť konfliktu, a nie ho vyprovokovať," zdôraznil.



Farina vyzdvihol strategickú polohu Slovenska



Veliteľ Spojeneckých síl NATO generál Salvatore Farina vyzdvihol strategickú polohu Slovenska a pripomenul, že styčné tímy sú v ôsmich krajinách – okrem Slovenska aj v Litve, Estónsku, Lotyšsku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a v Maďarsku.



"Tento organizačný prvok vnímame ako príspevok k národnej, ako aj ku kolektívnej obrane vo svetle bezpečnostného vývoja od summitu NATO vo Walese," povedal slovenský minister obrany Peter Gajdoš s tým, že primárnou úlohou NFIU je v prípade potreby zabezpečiť bezproblémové rozmiestnenie síl Aliancie na území východného krídla. Zároveň zdôraznil, že v žiadnom prípade nejde o základňu NATO, ako je to častokrát nesprávne interpretované.



Hlavnou úlohou NFIU na Slovensku je podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese, asistencia pri výcviku a spoločných cvičeniach a v prípade potreby zabezpečenie a koordinácia prijatia spojeneckých síl v danom regióne. V slovenskom NFIU bude pôsobiť 41 príslušníkov, z toho 21 pozícií je určených pre Slovensko a 20 pozícií pre medzinárodný personál z členských krajín NATO.



Styčný integračný tím NATO na Slovensku dosiahol počiatočnú operačnú spôsobilosť 1. januára 2017, čo v praxi znamená, že od tohto dátumu splnil všetky požadované organizačné, administratívne a technické kritéria. Plnú spôsobilosť by mal dosiahnuť 1. júna 2017.