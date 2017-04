Na Slovensku našli brazílske mäso zasiahnuté salmonelou Minnesota

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - V Národnom referenčnom centre pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) potvrdili vo vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie, odobraných v zariadeniach spoločného stravovania, prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Minnesota. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik SR Ján Mikas. Ako dodal, išlo o kuracie rezne solené. Ďalšie pozitívne vzorky s prítomnosťou salmonel zaslali do Národného referenčného centra pre salmonelózy ÚVZ na ďalšiu sérotypizáciu.





Všetky vzorky odobrali z mäsa dodaného do zariadení spoločného stravovania od oficiálnych dodávateľov v Slovenskej republike, ktorých úradná kontrola je v kompetencii orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Príslušné úrady nariadili prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania okamžité stiahnutie uvedených druhov mäsa.



Od 23. marca do 4. apríla vykonali hygienici spolu 3 884 kontrol v 3 779 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 837 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie išlo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené v celkovom množstve 24 244 kg. Sedemdesiat vzoriek mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie odobrali v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu.