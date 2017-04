Na Slovensku našli brazílske mäso s ďalším typom salmonely kmeňa Mbandaka

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Nový typ salmonely kmeňa Mbandaka objavili veterinárni inšpektori v brazílskych kuracích pečeniach v prevádzke v Prievidzi. Ide tak už o druhý kmeň salmonely nájdený v brazílskom mäse na Slovensku. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



„Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) od začiatku kontrol zachytili už sedem prípadov nakazeného brazílskeho mäsa salmonelou. Z toho išlo o šesť produktov mrazených kuracích pečení a jedny pokazené brazílske mrazené kuracie prsia. Z celkovo 669 úradných kontrol odobrali 110 vzoriek, zákaz predaja a okamžitá likvidácia sa týka 26 produktov,“ informovala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná..





ŠVPS pokračuje v podrobných kontrolách brazílskeho mäsa po celej krajine. „Počas kontrol sa ukázalo, že do distribúcie mäsa sa zapojili aj schránkové firmy, ktoré nesídlia na udávanej adrese. ŠVPS preto už kontaktovala orgány činné v trestnom konaní, Prezídium Policajného zboru SR, aj Finančné riaditeľstvo SR,“ povedala Matečná. Zdôraznila, že proti osobám, ktoré ohrozujú zdravie občanov Slovenska, bude agrorezort postupovať tvrdo a nekompromisne.



Matečná zároveň avizovala, že budúci týždeň bude rokovať aj s ministrom školstva Petrom Plavčanom, aby pripravili opatrenia, ktoré by zabránili predaju nebezpečného brazílskeho mäsa v školských stravovacích zariadeniach. „Aby sme nerobili paniku, nechcem povedať, že deti v školských jedálňach sú ohrozené, ale takéto mäso sa do školských jedálni dostáva,“ povedala Matečná. Úrad verejného zdravotníctva SR zatiaľ neeviduje zvýšený výskyt salmonelózy u detí.





Ministerka zároveň pripomenula, že školské prevádzky nakupujú potraviny na základe verejného obstarávania. „My touto ponukou systému najlacnejšieho verejného obstarávania nútime školské zariadenia, ale aj zdravotnícke či sociálne zariadenia, nakupovať práve takýto typ mäsa, ktorý je síce lacný, ale o bezpečnosti a kvalite sa vôbec nehovorí,“ skonštatovala Matečná.



Ako rezort pôdohospodárstva priblížil, až 80 percent brazílskeho mäsa smeruje do Európskej únie cez Holandsko. Slovensko bolo prvou krajinou v EÚ, ktoré začalo vykonávať kontroly brazílskeho mäsa. Aj na základe testov zo Slovenska EÚ vyzvala ďalšie členské štáty, aby začali vykonávať kontroly brazílskych produktov na svojom území. Salmonela v brazílskom mäse tak už bola objavená v Holandsku i v Českej republike, uzavrelo ministerstvo.



